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В Раде ответили на вопрос о судьбе Украины - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:23 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009413913.html
В Раде ответили на вопрос о судьбе Украины
В Раде ответили на вопрос о судьбе Украины - РИА Новости, 04.04.2025
В Раде ответили на вопрос о судьбе Украины
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что Украина стоит перед выбором: потерять 20% территории... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:23:00+03:00
2025-04-04T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
киев
владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что Украина стоит перед выбором: потерять 20% территории сейчас или всю страну в ближайшем будущем. По его мнению, сейчас все сводится к тому, остаются США в регулировании украинского кризиса на стороне Киева или нет. "Фактически, вопрос сегодня стоит так: соглашаться на 20% потерь территории и вассальную зависимость от США на остальных 80% через подписание договора о минералах или потерять все 100%", - написал он в своем Telegram-канале. Дубинский считает, что Владимир Зеленский, как и действующий украинский парламент, нужен только для подписания соглашений. "Дальнейшие выборы пройдут под полным контролем США. Если договоренность не будет достигнута, то выборы пройдут чуть позже, но под контролем РФ", - резюмировал он. Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009407571.html
https://ria.ru/20250404/yazyk-2009403357.html
https://ria.ru/20250404/peremirie-2009322383.html
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сша, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины, "голос", евросоюз, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, "Голос", Евросоюз, В мире, Россия
В Раде ответили на вопрос о судьбе Украины

Дубинский: Украина стоит перед выбором, потерять 20% территории или всю страну

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что Украина стоит перед выбором: потерять 20% территории сейчас или всю страну в ближайшем будущем.
По его мнению, сейчас все сводится к тому, остаются США в регулировании украинского кризиса на стороне Киева или нет. "Фактически, вопрос сегодня стоит так: соглашаться на 20% потерь территории и вассальную зависимость от США на остальных 80% через подписание договора о минералах или потерять все 100%", - написал он в своем Telegram-канале.
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Дубинский считает, что Владимир Зеленский, как и действующий украинский парламент, нужен только для подписания соглашений. "Дальнейшие выборы пройдут под полным контролем США. Если договоренность не будет достигнута, то выборы пройдут чуть позже, но под контролем РФ", - резюмировал он.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь.
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Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампВерховная Рада Украины"Голос"ЕвросоюзВ миреРоссия
 
 
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