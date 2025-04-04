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Российские ученые обнаружили новые виды глубоководных моллюсков - РИА Новости, 04.04.2025
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Наука
 
05:20 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/uchenye-2009244453.html
Российские ученые обнаружили новые виды глубоководных моллюсков
Российские ученые обнаружили новые виды глубоководных моллюсков - РИА Новости, 04.04.2025
Российские ученые обнаружили новые виды глубоководных моллюсков
Российские ученые в ходе международной экспедиции в районе Алеутского желоба и в прилегающих глубоководных районах Тихого океана и Берингова моря обнаружили... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T05:20:00+03:00
2025-04-04T05:20:00+03:00
наука
космос - риа наука
тихий океан
берингово море
командорские острова
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр - РИА Новости. Российские ученые в ходе международной экспедиции в районе Алеутского желоба и в прилегающих глубоководных районах Тихого океана и Берингова моря обнаружили новые для науки виды глубоководных моллюсков, сообщает Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Алеутский желоб является самым длинным океаническим желобом, он простирается на 4 тысячи километров от Командорских остров до восточных Алеутских островов, его максимальная глубина составляет 7822 метров. Алеутский желоб и прилегающий островной архипелаг представляют собой потенциальные барьеры для распространения глубоководных морских видов. Ранее его донная фауна была практически не изучена. В ходе экспедиции ученые собрали более 4,3 тысячи образцов моллюсков, представляющих 211 идентифицированных морфовидов из семи классов. "Среди двустворчатых моллюсков два семейства - Thyasiridae (15 видов) и Cuspidariidae (12 видов) - являются самыми богатыми по числу видов. Как показано российскими учеными, высокое видовое богатство этих семейств характерно для многих глубоководных районов (глубины более 3000 метров) северо-западной части Тихого океана. Из 82 видов двустворчатых моллюсков, которые были найдены в ходе исследования, 42 удалось идентифицировать до уровня вида. Остальная часть видов, пока не поддающихся точному определению, вероятно, являются новыми для науки", - говорится в сообщении. Из 42 идентифицированных видов 31 обитает в северо-западной части Тихого океана, что свидетельствует о сходстве его северо-западной и северо-восточной частей. Почти треть идентифицированных видов впервые зарегистрированы в восточной части Тихого океана. "В изученном регионе мы обнаружили три вида рода Axinulus, один из которых оказался новым для науки, а виды Axinulus krylovae и Axinulus oliveri впервые были отмечены в восточной части Тихого океана. Новый для науки вид был описан как Axinulus pentagonalis sp. nov. и обнаружен в Беринговом море и на океанических склонах Алеутских островов на глубинах 3646-4630 метров", - приводится комментарий старшего научного сотрудника лаборатории динамики морских экосистем ННЦМБ ДВО РАН Геннадия Каменева на сайте РАН. Кроме того, ученые в ходе экспедиции впервые с момента обнаружения в районе Императорского хребта поймали единственный экземпляр осьминога-дамбо Grimpoteuthis emperor. Также обнаружен очень редкий брюхоногий моллюск Tropidofusus aequilonius. Проанализировав видовой состав моллюсков в этих районах, ученые выяснили, что Алеутский желоб и островная цепь в целом не являются естественной преградой для распространения многих глубоководных видов.
https://ria.ru/20240925/uchenye-1974520559.html
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космос - риа наука, тихий океан, берингово море, командорские острова, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Тихий океан, Берингово море, Командорские острова, Российская академия наук
Российские ученые обнаружили новые виды глубоководных моллюсков

В Тихом океане и Беринговом море нашли новые виды глубоководных моллюсков

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкЛагуна в районе поселка Лорино на побережье Берингова моря в Чукотском автономном округе
Лагуна в районе поселка Лорино на побережье Берингова моря в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Лагуна в районе поселка Лорино на побережье Берингова моря в Чукотском автономном округе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр - РИА Новости. Российские ученые в ходе международной экспедиции в районе Алеутского желоба и в прилегающих глубоководных районах Тихого океана и Берингова моря обнаружили новые для науки виды глубоководных моллюсков, сообщает Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН.
Алеутский желоб является самым длинным океаническим желобом, он простирается на 4 тысячи километров от Командорских остров до восточных Алеутских островов, его максимальная глубина составляет 7822 метров. Алеутский желоб и прилегающий островной архипелаг представляют собой потенциальные барьеры для распространения глубоководных морских видов. Ранее его донная фауна была практически не изучена. В ходе экспедиции ученые собрали более 4,3 тысячи образцов моллюсков, представляющих 211 идентифицированных морфовидов из семи классов.
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"Среди двустворчатых моллюсков два семейства - Thyasiridae (15 видов) и Cuspidariidae (12 видов) - являются самыми богатыми по числу видов. Как показано российскими учеными, высокое видовое богатство этих семейств характерно для многих глубоководных районов (глубины более 3000 метров) северо-западной части Тихого океана. Из 82 видов двустворчатых моллюсков, которые были найдены в ходе исследования, 42 удалось идентифицировать до уровня вида. Остальная часть видов, пока не поддающихся точному определению, вероятно, являются новыми для науки", - говорится в сообщении.
Из 42 идентифицированных видов 31 обитает в северо-западной части Тихого океана, что свидетельствует о сходстве его северо-западной и северо-восточной частей. Почти треть идентифицированных видов впервые зарегистрированы в восточной части Тихого океана.
«
"В изученном регионе мы обнаружили три вида рода Axinulus, один из которых оказался новым для науки, а виды Axinulus krylovae и Axinulus oliveri впервые были отмечены в восточной части Тихого океана. Новый для науки вид был описан как Axinulus pentagonalis sp. nov. и обнаружен в Беринговом море и на океанических склонах Алеутских островов на глубинах 3646-4630 метров", - приводится комментарий старшего научного сотрудника лаборатории динамики морских экосистем ННЦМБ ДВО РАН Геннадия Каменева на сайте РАН.
Кроме того, ученые в ходе экспедиции впервые с момента обнаружения в районе Императорского хребта поймали единственный экземпляр осьминога-дамбо Grimpoteuthis emperor. Также обнаружен очень редкий брюхоногий моллюск Tropidofusus aequilonius.
Проанализировав видовой состав моллюсков в этих районах, ученые выяснили, что Алеутский желоб и островная цепь в целом не являются естественной преградой для распространения многих глубоководных видов.
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