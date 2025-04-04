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Правительство утвердило принципы экспертизы школьных учебников - РИА Новости, 04.04.2025
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19:52 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/uchebniki-2009430759.html
Правительство утвердило принципы экспертизы школьных учебников
Правительство утвердило принципы экспертизы школьных учебников - РИА Новости, 04.04.2025
Правительство утвердило принципы экспертизы школьных учебников
Правительство России утвердило единые принципы экспертизы школьных учебников и учебных пособий, включаемых в федеральный перечень, а также правила участия... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:52:00+03:00
2025-04-04T19:52:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
российская академия наук
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило единые принципы экспертизы школьных учебников и учебных пособий, включаемых в федеральный перечень, а также правила участия Российской академии наук (РАН) в этой работе, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые единые принципы экспертизы учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность", - указано в документе. Этим же постановлением кабмин утвердил правила участия Российской академии наук в проводимой министерством просвещения РФ экспертизе таких учебников и учебных пособий. Минпросвещения должно будет в 3-месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с этим постановлением.
https://ria.ru/20250203/putin-1997070802.html
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общество, россия, михаил мишустин, российская академия наук
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Российская академия наук
Правительство утвердило принципы экспертизы школьных учебников

Правительство утвердило единые принципы экспертизы школьных учебников и пособий

© Fotolia / xyКниги и учебники
Книги и учебники - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Книги и учебники. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило единые принципы экспертизы школьных учебников и учебных пособий, включаемых в федеральный перечень, а также правила участия Российской академии наук (РАН) в этой работе, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Утвердить прилагаемые единые принципы экспертизы учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность", - указано в документе.
Этим же постановлением кабмин утвердил правила участия Российской академии наук в проводимой министерством просвещения РФ экспертизе таких учебников и учебных пособий. Минпросвещения должно будет в 3-месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с этим постановлением.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинРоссийская академия наук
 
 
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