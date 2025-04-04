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В одиннадцати украинских областях объявили воздушную тревогу
В одиннадцати украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2025
В одиннадцати украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:09:00+03:00
2025-04-04T20:09:00+03:00
2025-04-04T20:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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днепропетровская область
киев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 19.57 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Днепропетровской области и Киеве. Следом тревога распространилась на Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую, Николаевскую, Житомирскую, Кировоградскую, Черниговскую, Киевскую и Винницкую области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев
В одиннадцати украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Полтавской и еще девяти областях Украины объявили воздушную тревогу