https://ria.ru/20250404/trevoga-2009434344.html

В одиннадцати украинских областях объявили воздушную тревогу

В одиннадцати украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2025

В одиннадцати украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T20:09:00+03:00

2025-04-04T20:09:00+03:00

2025-04-04T20:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 19.57 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Днепропетровской области и Киеве. Следом тревога распространилась на Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую, Николаевскую, Житомирскую, Кировоградскую, Черниговскую, Киевскую и Винницкую области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

днепропетровская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, днепропетровская область, киев