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В одиннадцати украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/trevoga-2009434344.html
В одиннадцати украинских областях объявили воздушную тревогу
В одиннадцати украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2025
В одиннадцати украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:09:00+03:00
2025-04-04T20:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
киев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 19.57 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Днепропетровской области и Киеве. Следом тревога распространилась на Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую, Николаевскую, Житомирскую, Кировоградскую, Черниговскую, Киевскую и Винницкую области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
днепропетровская область
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в мире, украина, днепропетровская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев
В одиннадцати украинских областях объявили воздушную тревогу

В Киевской, Полтавской и еще девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 19.57 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Днепропетровской области и Киеве. Следом тревога распространилась на Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую, Николаевскую, Житомирскую, Кировоградскую, Черниговскую, Киевскую и Винницкую области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьКиев
 
 
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