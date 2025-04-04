https://ria.ru/20250404/trevoga-2009422368.html
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2025
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:59:00+03:00
2025-04-04T18:59:00+03:00
2025-04-04T18:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в указанных регионах объявили практически одновременно - в 18.47. Кроме того, тревога звучит на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Ранее в пятницу тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, спустя некоторое время ее отменили.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
В Сумской, Черкасской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу