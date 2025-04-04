https://ria.ru/20250404/trevoga-2009422368.html

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.04.2025

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:59:00+03:00

2025-04-04T18:59:00+03:00

2025-04-04T18:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в указанных регионах объявили практически одновременно - в 18.47. Кроме того, тревога звучит на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Ранее в пятницу тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, спустя некоторое время ее отменили.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, херсонская область , вооруженные силы украины