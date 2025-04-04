https://ria.ru/20250404/tramp-2009315754.html

Титов рассказал, как Трамп оздоравливает экономику России

Титов рассказал, как Трамп оздоравливает экономику России - РИА Новости, 04.04.2025

Титов рассказал, как Трамп оздоравливает экономику России

Вводя пошлины против других стран, президент США Дональд Трамп оздоравливает экономику России, заявил специальный представитель президента РФ по связям с... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:35:00+03:00

2025-04-04T13:35:00+03:00

2025-04-04T13:35:00+03:00

экономика

россия

сша

китай

дональд трамп

борис титов

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590341304_0:0:3633:2044_1920x0_80_0_0_7702c00c0f9d033e501e2096bd6a5c8f.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вводя пошлины против других стран, президент США Дональд Трамп оздоравливает экономику России, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Трамп ранее объявил о введении новых пошлин на продукцию других стран, речь, в частности, о ЕС, КНР, ЮАР, Индии, Южной Корее, Японии. При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии. "Трамп оздоравливает экономику России", - сказал Титов, чьи слова приводит его пресс-служба. Как отметил он, "с одной стороны, цены на нефть будут падать - это негативно для доходов бюджета, для курса рубля, но это даст импульс снижению сырьевой зависимости". "С другой стороны, отсутствие пошлин - это возможность увеличить экспорт и развить новые отрасли под свой и американский рынки", - подчеркнул Титов. "Многие, у кого заградительные пошлины, придут к нам и инвестируют в производства в России. Те же китайцы со своими автомобилями. А это приведет к долгожданной диверсификации и росту нашей экономики", - заключил спецпредставитель президента России.

https://ria.ru/20250403/trump-2009136451.html

https://ria.ru/20250404/peskov-2009305573.html

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009256729.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, китай, дональд трамп, борис титов, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт