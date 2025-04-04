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Титов рассказал, как Трамп оздоравливает экономику России - РИА Новости, 04.04.2025
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13:35 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/tramp-2009315754.html
Титов рассказал, как Трамп оздоравливает экономику России
Титов рассказал, как Трамп оздоравливает экономику России - РИА Новости, 04.04.2025
Титов рассказал, как Трамп оздоравливает экономику России
Вводя пошлины против других стран, президент США Дональд Трамп оздоравливает экономику России, заявил специальный представитель президента РФ по связям с... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:35:00+03:00
2025-04-04T13:35:00+03:00
экономика
россия
сша
китай
дональд трамп
борис титов
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вводя пошлины против других стран, президент США Дональд Трамп оздоравливает экономику России, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Трамп ранее объявил о введении новых пошлин на продукцию других стран, речь, в частности, о ЕС, КНР, ЮАР, Индии, Южной Корее, Японии. При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии. "Трамп оздоравливает экономику России", - сказал Титов, чьи слова приводит его пресс-служба. Как отметил он, "с одной стороны, цены на нефть будут падать - это негативно для доходов бюджета, для курса рубля, но это даст импульс снижению сырьевой зависимости". "С другой стороны, отсутствие пошлин - это возможность увеличить экспорт и развить новые отрасли под свой и американский рынки", - подчеркнул Титов. "Многие, у кого заградительные пошлины, придут к нам и инвестируют в производства в России. Те же китайцы со своими автомобилями. А это приведет к долгожданной диверсификации и росту нашей экономики", - заключил спецпредставитель президента России.
https://ria.ru/20250403/trump-2009136451.html
https://ria.ru/20250404/peskov-2009305573.html
https://ria.ru/20250404/poshliny-2009256729.html
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экономика, россия, сша, китай, дональд трамп, борис титов, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Борис Титов, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Титов рассказал, как Трамп оздоравливает экономику России

Титов: вводя пошлины против других стран, Трамп оздоравливает экономику России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вводя пошлины против других стран, президент США Дональд Трамп оздоравливает экономику России, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Трамп ранее объявил о введении новых пошлин на продукцию других стран, речь, в частности, о ЕС, КНР, ЮАР, Индии, Южной Корее, Японии. При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Вчера, 15:50
«
"Трамп оздоравливает экономику России", - сказал Титов, чьи слова приводит его пресс-служба.
Как отметил он, "с одной стороны, цены на нефть будут падать - это негативно для доходов бюджета, для курса рубля, но это даст импульс снижению сырьевой зависимости".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Мировую экономику лихорадит от новых пошлин США, заявил Песков
13:01
«
"С другой стороны, отсутствие пошлин - это возможность увеличить экспорт и развить новые отрасли под свой и американский рынки", - подчеркнул Титов.
«
"Многие, у кого заградительные пошлины, придут к нам и инвестируют в производства в России. Те же китайцы со своими автомобилями. А это приведет к долгожданной диверсификации и росту нашей экономики", - заключил спецпредставитель президента России.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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08:47
 
ЭкономикаРоссияСШАКитайДональд ТрампБорис ТитовЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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