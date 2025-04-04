https://ria.ru/20250404/tramp-2009240517.html

Окружение Трампа советует ему не спешить звонить Путину, пишут СМИ

Окружение Трампа советует ему не спешить звонить Путину, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025

Окружение Трампа советует ему не спешить звонить Путину, пишут СМИ

Окружение президента США Дональда Трампа советует ему не проводить новый разговор с российским президентом Владимиром Путиным до согласия Москвы на полное... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T04:06:00+03:00

2025-04-04T04:06:00+03:00

2025-04-04T04:06:00+03:00

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владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

российский фонд прямых инвестиций

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Окружение президента США Дональда Трампа советует ему не проводить новый разговор с российским президентом Владимиром Путиным до согласия Москвы на полное прекращение огня в конфликте на Украине, утверждает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Ближнее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока российский лидер не обязуется полностью прекратить огонь. Чиновники администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным", - говорится в публикации на сайте телеканала. Также отмечается, что новый телефонный разговор лидеров двух стран в настоящее время еще не запланирован. NBC News со ссылкой на Трампа 30 марта сообщал, что он рассчитывает вскоре провести новый разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил, что зафиксированного в графике телефонного разговора Путина и Трампа в настоящий момент нет, но при необходимости его можно оперативно организовать. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней. Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.

https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html

https://ria.ru/20250312/tramp-2004606795.html

https://ria.ru/20250403/dialog-2009068490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, российский фонд прямых инвестиций, в мире