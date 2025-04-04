Окружение Трампа советует ему не спешить звонить Путину, пишут СМИ
NBC: окружение Трампа советует не звонить Путину до согласия на прекращение огня
© AP Photo / House Select CommitteeДональд Трамп
© AP Photo / House Select Committee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Окружение президента США Дональда Трампа советует ему не проводить новый разговор с российским президентом Владимиром Путиным до согласия Москвы на полное прекращение огня в конфликте на Украине, утверждает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
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Также отмечается, что новый телефонный разговор лидеров двух стран в настоящее время еще не запланирован.
NBC News со ссылкой на Трампа 30 марта сообщал, что он рассчитывает вскоре провести новый разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил, что зафиксированного в графике телефонного разговора Путина и Трампа в настоящий момент нет, но при необходимости его можно оперативно организовать.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.