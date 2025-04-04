https://ria.ru/20250404/tigr-2009250607.html

В Приморье инспектор парка застрелил амурского тигра, убившего лесничего

В Приморье инспектор парка застрелил амурского тигра, убившего лесничего - РИА Новости, 04.04.2025

В Приморье инспектор парка застрелил амурского тигра, убившего лесничего

Инспектор национального парка "Удэгейская легенда" в Приморье застрелил амурского тигра, который в марте убил лесничего, как выяснилось, зверь до этого был... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T07:19:00+03:00

2025-04-04T07:19:00+03:00

2025-04-04T07:19:00+03:00

происшествия

россия

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амурская область

сергей арамилев

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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Инспектор национального парка "Удэгейская легенда" в Приморье застрелил амурского тигра, который в марте убил лесничего, как выяснилось, зверь до этого был ранен человеком, сообщает учреждение. В марте гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости о гибели лесничего в тайге в Приморье от нападения амурского тигра. Минприроды Приморья позже сообщило, что тигр подкрался и набросился на лесничего и его помощника сзади, хищника отлавливают. Погибший Андрей Ковера был сотрудником КГКУ "Примлес" и работал в лесном хозяйстве с 1996 года. Кроме того, до 2023 года он был депутатом сельсовета Измайлихинского сельского поселения, отмечали РИА Новости в администрации населенного пункта. "На территории национального парка "Удэгейская легенда" при проведении мероприятий по отлову конфликтного амурского тигра в соответствии с разрешением, выданным Центральным аппаратом Росприроднадзора, тигр совершил нападение на государственного инспектора национального парка. Защищая свою жизнь, сотрудник учреждения был вынужден применить оружие, в результате чего животное отстреляно", - говорится в сообщении. По данным нацпарка, этот тигр 11 марта напал и убил сотрудника Рощинского филиала КГКУ "Приморское лесничество". "В процессе отслеживания тигра с целью его отлова по следам было установлено, что тигр имеет травмы, не позволяющие ему полноценно охотиться. Подтверждено наличие у него прижизненных ранений, не характерных для травм, получаемых животными в процессе охоты или конфликтов с сородичами. Считаем, полученные тигром ранения стали причиной нападения на людей, приведшего к трагической гибели человека и гибели самого тигра", - отмечают в учреждении. Туша зверя отправлена на экспертизу. Представитель нацпарка рассказал РИА Новости, что нападение на лесника 11 марта произошло примерно в 2 километрах от границы нацпарка. Зверя искали специалисты охотнадзора, он переместился на охраняемую территорию. После этого сотрудники "Удэгейской легенды" получили разрешение на отлов и стали выслеживать тигра. В итоге он был отстрелян в 3,5 километрах от места нападения на лесничего. "Долгое время регулярно наблюдался нами на фотоловушках. Тигр давно жил в нацпарке и на сопредельной территории жил, обходил базы, собак не трогал. Вел себя корректно. Проблем с ним не было до тех пор, пока он не получил эти травмы (от людей – ред.)", - добавили в нацпарке. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250312/tigr-2004440384.html

https://ria.ru/20250115/tigr-1993926031.html

https://ria.ru/20250312/tigr-2004445959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев