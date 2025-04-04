https://ria.ru/20250404/strakhovanie-2009233457.html
В Совфеде предложили систему оформления ОМС для иностранных участников СВО
В Совфеде предложили систему оформления ОМС для иностранных участников СВО - РИА Новости, 04.04.2025
В Совфеде предложили систему оформления ОМС для иностранных участников СВО
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илье Баланину с просьбой рассмотреть возможность автоматического... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:08:00+03:00
2025-04-04T02:08:00+03:00
2025-04-04T02:08:00+03:00
общество
айрат гибатдинов
илья баланин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149417/11/1494171174_0:274:3611:2305_1920x0_80_0_0_7bf34f7425571fa9070e43fed8bb78be.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илье Баланину с просьбой рассмотреть возможность автоматического оформления полиса ОМС для иностранных граждан, принимающих участие в СВО в качестве добровольцев. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки правового механизма, при котором оформление полиса ОМС для иностранных граждан будет осуществляться автоматически - при их поступлении в добровольческие формирования. В связи с вышеизложенным, прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в текущий порядок оформления полиса обязательного медицинского страхования для участников СВО, включая иностранных граждан и участников добровольческих формирований", - написал Гибатдинов в обращении. Сенатор также выразил готовность оказать "всяческое содействие в случае необходимости внесения изменений в акты федерального законодательства". В беседе с РИА Новости Гибатдинов рассказал, что идея о необходимости расширения мер поддержки участников СВО в данной сфере возникла после того, как к нему обратился за помощью в приобретении протеза участник добровольческого отряда, являющийся гражданином другой страны. По словам сенатора, обратившийся к нему участник СВО "в силу иностранного гражданства не знал обо всех льготах, положенных участникам СВО". "В связи с отсутствием понимания механизма возможности получения медицинской помощи и бесплатного протезирования он был вынужден самостоятельно искать денежные средства для приобретения протеза. Вся эта ситуация возникла из-за наличия сложностей при оформлении ОМС. Считаю, что этот механизм должен быть максимально упрощен и автоматизирован", - констатировал политик.
https://ria.ru/20250402/minoborony-2008986619.html
https://ria.ru/20250326/putin-2007546904.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149417/11/1494171174_86:0:3525:2579_1920x0_80_0_0_761d2d6d40ce3eb58b96520165012ab0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, айрат гибатдинов, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Общество, Айрат Гибатдинов, Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
В Совфеде предложили систему оформления ОМС для иностранных участников СВО
Гибатдинов предложил автоматизировать оформление полиса ОМС для участников СВО
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илье Баланину с просьбой рассмотреть возможность автоматического оформления полиса ОМС для иностранных граждан, принимающих участие в СВО в качестве добровольцев.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки правового механизма, при котором оформление полиса ОМС для иностранных граждан будет осуществляться автоматически - при их поступлении в добровольческие формирования. В связи с вышеизложенным, прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в текущий порядок оформления полиса обязательного медицинского страхования для участников СВО, включая иностранных граждан и участников добровольческих формирований", - написал Гибатдинов
в обращении.
Сенатор также выразил готовность оказать "всяческое содействие в случае необходимости внесения изменений в акты федерального законодательства".
В беседе с РИА Новости Гибатдинов рассказал, что идея о необходимости расширения мер поддержки участников СВО в данной сфере возникла после того, как к нему обратился за помощью в приобретении протеза участник добровольческого отряда, являющийся гражданином другой страны. По словам сенатора, обратившийся к нему участник СВО "в силу иностранного гражданства не знал обо всех льготах, положенных участникам СВО".
"В связи с отсутствием понимания механизма возможности получения медицинской помощи и бесплатного протезирования он был вынужден самостоятельно искать денежные средства для приобретения протеза. Вся эта ситуация возникла из-за наличия сложностей при оформлении ОМС. Считаю, что этот механизм должен быть максимально упрощен и автоматизирован", - констатировал политик.