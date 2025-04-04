https://ria.ru/20250404/strakhovanie-2009233457.html

В Совфеде предложили систему оформления ОМС для иностранных участников СВО

В Совфеде предложили систему оформления ОМС для иностранных участников СВО - РИА Новости, 04.04.2025

В Совфеде предложили систему оформления ОМС для иностранных участников СВО

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илье Баланину с просьбой рассмотреть возможность автоматического... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:08:00+03:00

2025-04-04T02:08:00+03:00

2025-04-04T02:08:00+03:00

общество

айрат гибатдинов

илья баланин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илье Баланину с просьбой рассмотреть возможность автоматического оформления полиса ОМС для иностранных граждан, принимающих участие в СВО в качестве добровольцев. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки правового механизма, при котором оформление полиса ОМС для иностранных граждан будет осуществляться автоматически - при их поступлении в добровольческие формирования. В связи с вышеизложенным, прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в текущий порядок оформления полиса обязательного медицинского страхования для участников СВО, включая иностранных граждан и участников добровольческих формирований", - написал Гибатдинов в обращении. Сенатор также выразил готовность оказать "всяческое содействие в случае необходимости внесения изменений в акты федерального законодательства". В беседе с РИА Новости Гибатдинов рассказал, что идея о необходимости расширения мер поддержки участников СВО в данной сфере возникла после того, как к нему обратился за помощью в приобретении протеза участник добровольческого отряда, являющийся гражданином другой страны. По словам сенатора, обратившийся к нему участник СВО "в силу иностранного гражданства не знал обо всех льготах, положенных участникам СВО". "В связи с отсутствием понимания механизма возможности получения медицинской помощи и бесплатного протезирования он был вынужден самостоятельно искать денежные средства для приобретения протеза. Вся эта ситуация возникла из-за наличия сложностей при оформлении ОМС. Считаю, что этот механизм должен быть максимально упрощен и автоматизирован", - констатировал политик.

https://ria.ru/20250402/minoborony-2008986619.html

https://ria.ru/20250326/putin-2007546904.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, айрат гибатдинов, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф