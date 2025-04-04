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Российский генконсул рассказал о ситуации с протестами в Стамбуле - РИА Новости, 04.04.2025
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02:46 04.04.2025 (обновлено: 02:58 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/stambul-2009236718.html
Российский генконсул рассказал о ситуации с протестами в Стамбуле
Российский генконсул рассказал о ситуации с протестами в Стамбуле - РИА Новости, 04.04.2025
Российский генконсул рассказал о ситуации с протестами в Стамбуле
Ситуация с протестами в Стамбуле стабилизировалась, однако туристам следует соблюдать стандартные правила бдительности, заявил РИА Новости генеральный консул РФ РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:46:00+03:00
2025-04-04T02:58:00+03:00
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СТАМБУЛ, 4 апр - РИА Новости. Ситуация с протестами в Стамбуле стабилизировалась, однако туристам следует соблюдать стандартные правила бдительности, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. "Можно сказать, что ситуация определенным образом стабилизировалась за последний период. Очевидно, какие-то проявления этого будут и в дальнейшем, тем не менее ситуация в целом властями контролируется. Каких-то случаев массовых проявлений нестабильности нет", - сообщил генконсул. Буравов посоветовал соблюдать стандартные правила бдительности, избегать мест массовых скоплений, площадей, где традиционно проводятся митинги. "В принципе, туристы продолжают активно ехать, скоро откроется основной сезон", - отметил Буравов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что оппозиция пытается "уличным террором" скрыть масштабы коррупции в мэрии Стамбула, а турецкий народ не поддался ее "играм". Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. Лидер CHP Озгюр Озель заявлял о планах партии проводить митинги в одной из 81 провинций по выходным, а в Стамбуле - каждую среду в новом районе, но на этой неделе митингов не планируется в связи с "длинными" выходными по случаю праздника окончания поста Рамазан. Оппозиционер Нури Аслан 26 марта был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
https://ria.ru/20250401/turtsija-2008778675.html
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в мире, стамбул, россия, турция, андрей буравов, реджеп тайип эрдоган, экрем имамоглу
В мире, Стамбул, Россия, Турция, Андрей Буравов, Реджеп Тайип Эрдоган, Экрем Имамоглу
Российский генконсул рассказал о ситуации с протестами в Стамбуле

Генконсул Буравов: ситуация с протестами в Стамбуле стабилизировалась

© AP Photo / Emrah GurelАкция протеста в Стамбуле
Акция протеста в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Акция протеста в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 апр - РИА Новости. Ситуация с протестами в Стамбуле стабилизировалась, однако туристам следует соблюдать стандартные правила бдительности, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
"Можно сказать, что ситуация определенным образом стабилизировалась за последний период. Очевидно, какие-то проявления этого будут и в дальнейшем, тем не менее ситуация в целом властями контролируется. Каких-то случаев массовых проявлений нестабильности нет", - сообщил генконсул.
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Буравов посоветовал соблюдать стандартные правила бдительности, избегать мест массовых скоплений, площадей, где традиционно проводятся митинги.
"В принципе, туристы продолжают активно ехать, скоро откроется основной сезон", - отметил Буравов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что оппозиция пытается "уличным террором" скрыть масштабы коррупции в мэрии Стамбула, а турецкий народ не поддался ее "играм".
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. Лидер CHP Озгюр Озель заявлял о планах партии проводить митинги в одной из 81 провинций по выходным, а в Стамбуле - каждую среду в новом районе, но на этой неделе митингов не планируется в связи с "длинными" выходными по случаю праздника окончания поста Рамазан.
Оппозиционер Нури Аслан 26 марта был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
Акция протеста в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Митинги в Стамбуле больше не мешают туристам, заявили в АТОР
29 марта, 19:02
 
В миреСтамбулРоссияТурцияАндрей БуравовРеджеп Тайип ЭрдоганЭкрем Имамоглу
 
 
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