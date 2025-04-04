Российский генконсул рассказал о ситуации с протестами в Стамбуле
Генконсул Буравов: ситуация с протестами в Стамбуле стабилизировалась
© AP Photo / Emrah GurelАкция протеста в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
Акция протеста в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 апр - РИА Новости. Ситуация с протестами в Стамбуле стабилизировалась, однако туристам следует соблюдать стандартные правила бдительности, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
"Можно сказать, что ситуация определенным образом стабилизировалась за последний период. Очевидно, какие-то проявления этого будут и в дальнейшем, тем не менее ситуация в целом властями контролируется. Каких-то случаев массовых проявлений нестабильности нет", - сообщил генконсул.
Буравов посоветовал соблюдать стандартные правила бдительности, избегать мест массовых скоплений, площадей, где традиционно проводятся митинги.
"В принципе, туристы продолжают активно ехать, скоро откроется основной сезон", - отметил Буравов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что оппозиция пытается "уличным террором" скрыть масштабы коррупции в мэрии Стамбула, а турецкий народ не поддался ее "играм".
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. Лидер CHP Озгюр Озель заявлял о планах партии проводить митинги в одной из 81 провинций по выходным, а в Стамбуле - каждую среду в новом районе, но на этой неделе митингов не планируется в связи с "длинными" выходными по случаю праздника окончания поста Рамазан.
Оппозиционер Нури Аслан 26 марта был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
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