https://ria.ru/20250404/stambul-2009236718.html

Российский генконсул рассказал о ситуации с протестами в Стамбуле

Российский генконсул рассказал о ситуации с протестами в Стамбуле - РИА Новости, 04.04.2025

Российский генконсул рассказал о ситуации с протестами в Стамбуле

Ситуация с протестами в Стамбуле стабилизировалась, однако туристам следует соблюдать стандартные правила бдительности, заявил РИА Новости генеральный консул РФ РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:46:00+03:00

2025-04-04T02:46:00+03:00

2025-04-04T02:58:00+03:00

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СТАМБУЛ, 4 апр - РИА Новости. Ситуация с протестами в Стамбуле стабилизировалась, однако туристам следует соблюдать стандартные правила бдительности, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. "Можно сказать, что ситуация определенным образом стабилизировалась за последний период. Очевидно, какие-то проявления этого будут и в дальнейшем, тем не менее ситуация в целом властями контролируется. Каких-то случаев массовых проявлений нестабильности нет", - сообщил генконсул. Буравов посоветовал соблюдать стандартные правила бдительности, избегать мест массовых скоплений, площадей, где традиционно проводятся митинги. "В принципе, туристы продолжают активно ехать, скоро откроется основной сезон", - отметил Буравов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что оппозиция пытается "уличным террором" скрыть масштабы коррупции в мэрии Стамбула, а турецкий народ не поддался ее "играм". Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. Лидер CHP Озгюр Озель заявлял о планах партии проводить митинги в одной из 81 провинций по выходным, а в Стамбуле - каждую среду в новом районе, но на этой неделе митингов не планируется в связи с "длинными" выходными по случаю праздника окончания поста Рамазан. Оппозиционер Нури Аслан 26 марта был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.

https://ria.ru/20250401/turtsija-2008778675.html

https://ria.ru/20250329/stambul-2008164825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, россия, турция, андрей буравов, реджеп тайип эрдоган, экрем имамоглу