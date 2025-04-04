https://ria.ru/20250404/rossija-2009429207.html

Россия и Казахстан проведут 30 мероприятий к 80-летию Победы

Россия и Казахстан проведут 30 мероприятий к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.04.2025

Россия и Казахстан проведут 30 мероприятий к 80-летию Победы

Россия и Казахстан проведут 30 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы, сообщили РИА Новости в Росмолодежи. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:39:00+03:00

2025-04-04T19:39:00+03:00

2025-04-04T19:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

казахстан

россия

алма-ата

григорий гуров

снг

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Казахстан проведут 30 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы, сообщили РИА Новости в Росмолодежи. В организации сообщили, что с 3 по 5 апреля глава Росмолодежи Григорий Гуров находится с рабочим визитом в Алма-Ате, где он принял участие в российско-казахстанской конференции "Память Победы: единство поколений и народов". В ходе мероприятия состоялось подписание плана мероприятий по развитию российско-казахстанского гуманитарного сотрудничества на 2025 год. "Сотрудничество между Россией и Казахстаном в сфере молодежной политики имеет особое значение в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эту знаменательную дату широко празднуют не только в наших странах – во всем СНГ. Совместными усилиями мы укрепляем историческую память и не допускаем фальсификации нашего прошлого. В 2025 году вместе с коллегами из Казахстана мы будем вести эту работу в рамках подписанного плана мероприятий по развитию российско-казахстанского гуманитарного сотрудничества", - сказал Гуров. В Росмолодежи уточнили, что план разработан по итогам визита делегации РФ в Алма-Ату на слет волонтерских организаций Казахстана и России в конце 2024 года. План включает 30 мероприятий сфере добровольчества, спорта и уличных культур, медиа, молодежного предпринимательства и других направлений. "Да, на общую Победу трудились все - от сталевара до бухгалтера, от сапожника до учителя, от мала до велика. Но роль культуры, конечно же, трудно переоценить. Казалось бы, во времена военных лишений и невзгод не до "Его величества Искусства", но нет! Государство не просто поддерживало, а целенаправленно продвигало культуру в массы, искусно используя и развивая ее пассионарную силу в приближении Великой Победы", - сказала министр культуры и информации Казахстана Аида Бабаева.

https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html

https://ria.ru/20250130/tokai-1996359561.html

казахстан

россия

алма-ата

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, россия, алма-ата, григорий гуров, снг, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне