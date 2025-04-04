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Россия и Казахстан проведут 30 мероприятий к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:39 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/rossija-2009429207.html
Россия и Казахстан проведут 30 мероприятий к 80-летию Победы
Россия и Казахстан проведут 30 мероприятий к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.04.2025
Россия и Казахстан проведут 30 мероприятий к 80-летию Победы
Россия и Казахстан проведут 30 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы, сообщили РИА Новости в Росмолодежи. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:39:00+03:00
2025-04-04T19:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
казахстан
россия
алма-ата
григорий гуров
снг
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Казахстан проведут 30 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы, сообщили РИА Новости в Росмолодежи. В организации сообщили, что с 3 по 5 апреля глава Росмолодежи Григорий Гуров находится с рабочим визитом в Алма-Ате, где он принял участие в российско-казахстанской конференции "Память Победы: единство поколений и народов". В ходе мероприятия состоялось подписание плана мероприятий по развитию российско-казахстанского гуманитарного сотрудничества на 2025 год. "Сотрудничество между Россией и Казахстаном в сфере молодежной политики имеет особое значение в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эту знаменательную дату широко празднуют не только в наших странах – во всем СНГ. Совместными усилиями мы укрепляем историческую память и не допускаем фальсификации нашего прошлого. В 2025 году вместе с коллегами из Казахстана мы будем вести эту работу в рамках подписанного плана мероприятий по развитию российско-казахстанского гуманитарного сотрудничества", - сказал Гуров. В Росмолодежи уточнили, что план разработан по итогам визита делегации РФ в Алма-Ату на слет волонтерских организаций Казахстана и России в конце 2024 года. План включает 30 мероприятий сфере добровольчества, спорта и уличных культур, медиа, молодежного предпринимательства и других направлений. "Да, на общую Победу трудились все - от сталевара до бухгалтера, от сапожника до учителя, от мала до велика. Но роль культуры, конечно же, трудно переоценить. Казалось бы, во времена военных лишений и невзгод не до "Его величества Искусства", но нет! Государство не просто поддерживало, а целенаправленно продвигало культуру в массы, искусно используя и развивая ее пассионарную силу в приближении Великой Победы", - сказала министр культуры и информации Казахстана Аида Бабаева.
https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html
https://ria.ru/20250130/tokai-1996359561.html
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казахстан, россия, алма-ата, григорий гуров, снг, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Казахстан, Россия, Алма-Ата, Григорий Гуров, СНГ, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и Казахстан проведут 30 мероприятий к 80-летию Победы

Росмолодежь: Россия и Казахстан проведут 30 мероприятий в честь 80-летия Победы

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Казахстан проведут 30 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы, сообщили РИА Новости в Росмолодежи.
В организации сообщили, что с 3 по 5 апреля глава Росмолодежи Григорий Гуров находится с рабочим визитом в Алма-Ате, где он принял участие в российско-казахстанской конференции "Память Победы: единство поколений и народов". В ходе мероприятия состоялось подписание плана мероприятий по развитию российско-казахстанского гуманитарного сотрудничества на 2025 год.
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"Сотрудничество между Россией и Казахстаном в сфере молодежной политики имеет особое значение в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эту знаменательную дату широко празднуют не только в наших странах – во всем СНГ. Совместными усилиями мы укрепляем историческую память и не допускаем фальсификации нашего прошлого. В 2025 году вместе с коллегами из Казахстана мы будем вести эту работу в рамках подписанного плана мероприятий по развитию российско-казахстанского гуманитарного сотрудничества", - сказал Гуров.
В Росмолодежи уточнили, что план разработан по итогам визита делегации РФ в Алма-Ату на слет волонтерских организаций Казахстана и России в конце 2024 года. План включает 30 мероприятий сфере добровольчества, спорта и уличных культур, медиа, молодежного предпринимательства и других направлений.
"Да, на общую Победу трудились все - от сталевара до бухгалтера, от сапожника до учителя, от мала до велика. Но роль культуры, конечно же, трудно переоценить. Казалось бы, во времена военных лишений и невзгод не до "Его величества Искусства", но нет! Государство не просто поддерживало, а целенаправленно продвигало культуру в массы, искусно используя и развивая ее пассионарную силу в приближении Великой Победы", - сказала министр культуры и информации Казахстана Аида Бабаева.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКазахстанРоссияАлма-АтаГригорий ГуровСНГДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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