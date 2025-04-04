https://ria.ru/20250404/putin-2009339733.html

Путин обсудил с Любимовой ситуацию с "десятилеткой" в Петербурге

Путин обсудил с Любимовой ситуацию с "десятилеткой" в Петербурге - РИА Новости, 04.04.2025

Путин обсудил с Любимовой ситуацию с "десятилеткой" в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой предложил обсудить ситуацию со зданием средней специальной музыкальной... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:54:00+03:00

2025-04-04T14:54:00+03:00

2025-04-04T16:14:00+03:00

культура

россия

санкт-петербург

владимир путин

ольга любимова

санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009326541_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_7f0d0c480a6e8bbb8ee0dceccb7b029a.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой предложил обсудить ситуацию со зданием средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова ("десятилетка"). "Ольга Борисовна, еще хотел бы обсудить с вами вопрос, связанный с "десятилеткой" в Петербурге, "десятилеткой" при Консерватории. Там материальная база, мягко говоря, пришла в тяжелое состояние", - сказал Путин.Любимова рассказала, что министерство культуры остается на связи с ректором Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, подопечной которой является эта школа, и прорабатывают этот вопрос с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым."Мы с Александром Дмитриевичем (Бегловым - ред.) сейчас прорабатываем возможность обмена данного здания на здание, которое предоставит город, чтобы у нас была возможность, в зависимости от того, если это объект культурного наследия, чтобы отреставрировать, либо отремонтировать", - отметила глава Минкультуры.

https://ria.ru/20250404/putin-2009339285.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, владимир путин, ольга любимова, санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова, общество