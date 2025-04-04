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Путин обсудил с Любимовой ситуацию с "десятилеткой" в Петербурге - РИА Новости, 04.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:54 04.04.2025 (обновлено: 16:14 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/putin-2009339733.html
Путин обсудил с Любимовой ситуацию с "десятилеткой" в Петербурге
Путин обсудил с Любимовой ситуацию с "десятилеткой" в Петербурге - РИА Новости, 04.04.2025
Путин обсудил с Любимовой ситуацию с "десятилеткой" в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой предложил обсудить ситуацию со зданием средней специальной музыкальной... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:54:00+03:00
2025-04-04T16:14:00+03:00
культура
россия
санкт-петербург
владимир путин
ольга любимова
санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой предложил обсудить ситуацию со зданием средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова ("десятилетка"). "Ольга Борисовна, еще хотел бы обсудить с вами вопрос, связанный с "десятилеткой" в Петербурге, "десятилеткой" при Консерватории. Там материальная база, мягко говоря, пришла в тяжелое состояние", - сказал Путин.Любимова рассказала, что министерство культуры остается на связи с ректором Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, подопечной которой является эта школа, и прорабатывают этот вопрос с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым."Мы с Александром Дмитриевичем (Бегловым - ред.) сейчас прорабатываем возможность обмена данного здания на здание, которое предоставит город, чтобы у нас была возможность, в зависимости от того, если это объект культурного наследия, чтобы отреставрировать, либо отремонтировать", - отметила глава Минкультуры.
https://ria.ru/20250404/putin-2009339285.html
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россия, санкт-петербург, владимир путин, ольга любимова, санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова, общество
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Ольга Любимова, Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, Общество
Путин обсудил с Любимовой ситуацию с "десятилеткой" в Петербурге

Путин обсудил с Любимовой ситуацию со зданием школы "десятилетки" в Петербурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова во время встречи
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой предложил обсудить ситуацию со зданием средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова ("десятилетка").
"Ольга Борисовна, еще хотел бы обсудить с вами вопрос, связанный с "десятилеткой" в Петербурге, "десятилеткой" при Консерватории. Там материальная база, мягко говоря, пришла в тяжелое состояние", - сказал Путин.
Любимова рассказала, что министерство культуры остается на связи с ректором Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, подопечной которой является эта школа, и прорабатывают этот вопрос с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
"Мы с Александром Дмитриевичем (Бегловым - ред.) сейчас прорабатываем возможность обмена данного здания на здание, которое предоставит город, чтобы у нас была возможность, в зависимости от того, если это объект культурного наследия, чтобы отреставрировать, либо отремонтировать", - отметила глава Минкультуры.
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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КультураРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинОльга ЛюбимоваСанкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-КорсаковаОбщество
 
 
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