https://ria.ru/20250404/putin-2009273614.html

Опрос показал, как россияне относятся к работе Путина

Опрос показал, как россияне относятся к работе Путина - РИА Новости, 04.04.2025

Опрос показал, как россияне относятся к работе Путина

Большинство (79,8%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 77,4% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, согласно результатам... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:47:00+03:00

2025-04-04T10:47:00+03:00

2025-04-04T10:47:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

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политика

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Большинство (79,8%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 77,4% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Восемь из десяти (79,8%) опрошенных россиян заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16,2% респондентов. Кроме того, 77,4% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 14,3%. Работу правительства России одобряют 53,4% опрошенных, не одобряют - 18,7%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 61,8% респондентов, 19,5% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,5% россиян назвали "Единую Россию", 11% - ЛДПР, 10,1% - КПРФ, 6,6% - партию "Новые люди", 4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,2% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24-30 марта 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

https://ria.ru/20250404/tramp-2009263862.html

https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009232153.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, политика