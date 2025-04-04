В Москве вынесли приговор водителю каршеринга, сбившему детей на переходе
Мигрант, сбивший на каршеринге двоих детей на переходе в Москве, получил 4 года
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Водитель каршеринга, который, отвлекшись на телефон, задавил на пешеходном переходе мальчика и покалечил девочку, приговорен к четырем годам колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее в столичном главке СК России сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина Таджикистана, на машине каршеринга наехавшего на детей на северо-западе Москвы, один из которых погиб.
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"К четырем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен водитель каршеринга, сбивший на пешеходном переходе двух детей. Также суд лишил его на два года шесть месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло в сентябре 2024 года на улице Планерная, в результате погиб 11-летий мальчик, а здоровью 12-летней девочки был причинен тяжкий вред здоровью. Дети учились в одной школе. Подчеркивается, что они дождались зеленого сигнала светофора и стали переходить дорогу.
"Трагедии могло бы и не быть, если бы этот момент 20-летний водитель каршеринга не отвлекся от управления автомобилем на мобильный телефон. Из-за этого он не заметил, что для машин горит "красный", выехал на пешеходный переход и сбил детей", - добавляется в сообщении.
Подсудимый полностью признал вину.
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