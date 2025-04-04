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В Москве вынесли приговор водителю каршеринга, сбившему детей на переходе - РИА Новости, 04.04.2025
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17:22 04.04.2025 (обновлено: 18:01 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/prigovor-2009391303.html
В Москве вынесли приговор водителю каршеринга, сбившему детей на переходе
В Москве вынесли приговор водителю каршеринга, сбившему детей на переходе - РИА Новости, 04.04.2025
В Москве вынесли приговор водителю каршеринга, сбившему детей на переходе
Водитель каршеринга, который, отвлекшись на телефон, задавил на пешеходном переходе мальчика и покалечил девочку, приговорен к четырем годам колонии общего... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:22:00+03:00
2025-04-04T18:01:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Водитель каршеринга, который, отвлекшись на телефон, задавил на пешеходном переходе мальчика и покалечил девочку, приговорен к четырем годам колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в столичном главке СК России сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина Таджикистана, на машине каршеринга наехавшего на детей на северо-западе Москвы, один из которых погиб. "К четырем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен водитель каршеринга, сбивший на пешеходном переходе двух детей. Также суд лишил его на два года шесть месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в сообщении. Отмечается, что ДТП произошло в сентябре 2024 года на улице Планерная, в результате погиб 11-летий мальчик, а здоровью 12-летней девочки был причинен тяжкий вред здоровью. Дети учились в одной школе. Подчеркивается, что они дождались зеленого сигнала светофора и стали переходить дорогу. "Трагедии могло бы и не быть, если бы этот момент 20-летний водитель каршеринга не отвлекся от управления автомобилем на мобильный телефон. Из-за этого он не заметил, что для машин горит "красный", выехал на пешеходный переход и сбил детей", - добавляется в сообщении. Подсудимый полностью признал вину.
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происшествия, авто, россия, таджикистан, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Таджикистан, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве вынесли приговор водителю каршеринга, сбившему детей на переходе

Мигрант, сбивший на каршеринге двоих детей на переходе в Москве, получил 4 года

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Водитель каршеринга, который, отвлекшись на телефон, задавил на пешеходном переходе мальчика и покалечил девочку, приговорен к четырем годам колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее в столичном главке СК России сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина Таджикистана, на машине каршеринга наехавшего на детей на северо-западе Москвы, один из которых погиб.
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"К четырем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен водитель каршеринга, сбивший на пешеходном переходе двух детей. Также суд лишил его на два года шесть месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло в сентябре 2024 года на улице Планерная, в результате погиб 11-летий мальчик, а здоровью 12-летней девочки был причинен тяжкий вред здоровью. Дети учились в одной школе. Подчеркивается, что они дождались зеленого сигнала светофора и стали переходить дорогу.
"Трагедии могло бы и не быть, если бы этот момент 20-летний водитель каршеринга не отвлекся от управления автомобилем на мобильный телефон. Из-за этого он не заметил, что для машин горит "красный", выехал на пешеходный переход и сбил детей", - добавляется в сообщении.
Подсудимый полностью признал вину.
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