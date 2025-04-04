https://ria.ru/20250404/prigovor-2009391303.html

В Москве вынесли приговор водителю каршеринга, сбившему детей на переходе

В Москве вынесли приговор водителю каршеринга, сбившему детей на переходе - РИА Новости, 04.04.2025

В Москве вынесли приговор водителю каршеринга, сбившему детей на переходе

Водитель каршеринга, который, отвлекшись на телефон, задавил на пешеходном переходе мальчика и покалечил девочку, приговорен к четырем годам колонии общего... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:22:00+03:00

2025-04-04T17:22:00+03:00

2025-04-04T18:01:00+03:00

происшествия

авто

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Водитель каршеринга, который, отвлекшись на телефон, задавил на пешеходном переходе мальчика и покалечил девочку, приговорен к четырем годам колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в столичном главке СК России сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина Таджикистана, на машине каршеринга наехавшего на детей на северо-западе Москвы, один из которых погиб. "К четырем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен водитель каршеринга, сбивший на пешеходном переходе двух детей. Также суд лишил его на два года шесть месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в сообщении. Отмечается, что ДТП произошло в сентябре 2024 года на улице Планерная, в результате погиб 11-летий мальчик, а здоровью 12-летней девочки был причинен тяжкий вред здоровью. Дети учились в одной школе. Подчеркивается, что они дождались зеленого сигнала светофора и стали переходить дорогу. "Трагедии могло бы и не быть, если бы этот момент 20-летний водитель каршеринга не отвлекся от управления автомобилем на мобильный телефон. Из-за этого он не заметил, что для машин горит "красный", выехал на пешеходный переход и сбил детей", - добавляется в сообщении. Подсудимый полностью признал вину.

https://ria.ru/20240813/dtp-1965974040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, россия, таджикистан, москва, следственный комитет россии (ск рф)