https://ria.ru/20250404/prigovor-2009245607.html

Дело совладельцев "Суммы" братьев Магомедовых направили на пересмотр

Дело совладельцев "Суммы" братьев Магомедовых направили на пересмотр - РИА Новости, 04.04.2025

Дело совладельцев "Суммы" братьев Магомедовых направили на пересмотр

Во Второй кассационный суд направлены жалобы на приговор совладельцам группы "Сумма" братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, осужденных за хищение 11... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T05:40:00+03:00

2025-04-04T05:40:00+03:00

2025-04-04T05:40:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Во Второй кассационный суд направлены жалобы на приговор совладельцам группы "Сумма" братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, осужденных за хищение 11 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в районном суде. "Во второй кассационный суд общей юрисдикции направлены жалобы на приговор Мещанского районного суда города Москвы от 1 декабря 2022 года, вынесенный в отношении Грибанова Р.А., Магомедова З.Г., Магомедова М.Г. и других", – сообщили РИА Новости в суде. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Дело рассматривалось тройкой судей, на оглашение ушла неделя. Мосгорсуд в декабре 2023 года смягчил срок с 19 до 18,5 года колонии совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду также был уменьшен на полгода срок. Суд изменил приговор, исключив из его текста ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности. Сами братья вину не признали. Остальные фигуранты – гендиректор компании "Интэкс" Артур Максидов, глава и начальник департамента экономической безопасности "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков и Роман Грибанов, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров (все должности указаны на момент задержания) - получили 12, 12, 10 и 7 лет лишения свободы соответственно со штрафами от 1,5 миллиона до 700 тысяч рублей. Вместе с приговором суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие. Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.

https://ria.ru/20221019/magomedov-1825201386.html

https://ria.ru/20250219/obligatsii-2000192883.html

https://ria.ru/20250121/sledstvie-1994722727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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