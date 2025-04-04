Дело совладельцев "Суммы" братьев Магомедовых направили на пересмотр
Во второй кассационный суд направили жалобы на приговор братьям Магомедовым
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСовладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Во Второй кассационный суд направлены жалобы на приговор совладельцам группы "Сумма" братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, осужденных за хищение 11 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в районном суде.
"Во второй кассационный суд общей юрисдикции направлены жалобы на приговор Мещанского районного суда города Москвы от 1 декабря 2022 года, вынесенный в отношении Грибанова Р.А., Магомедова З.Г., Магомедова М.Г. и других", – сообщили РИА Новости в суде.
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19 октября 2022, 18:45
Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Дело рассматривалось тройкой судей, на оглашение ушла неделя.
Мосгорсуд в декабре 2023 года смягчил срок с 19 до 18,5 года колонии совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду также был уменьшен на полгода срок. Суд изменил приговор, исключив из его текста ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности.
Сами братья вину не признали.
Остальные фигуранты – гендиректор компании "Интэкс" Артур Максидов, глава и начальник департамента экономической безопасности "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков и Роман Грибанов, гендиректор компании "Энергия-М" Юрий Петров (все должности указаны на момент задержания) - получили 12, 12, 10 и 7 лет лишения свободы соответственно со штрафами от 1,5 миллиона до 700 тысяч рублей.
Вместе с приговором суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие.
Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.