https://ria.ru/20250404/pobeda-2009446048.html

"Победа" возобновила полеты в Минск из Москвы и Петербурга

"Победа" возобновила полеты в Минск из Москвы и Петербурга - РИА Новости, 04.04.2025

"Победа" возобновила полеты в Минск из Москвы и Петербурга

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в пятницу возобновила полеты в Минск из московского аэропорта "Внуково" и из Санкт-Петербурга, сообщила... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T21:59:00+03:00

2025-04-04T21:59:00+03:00

2025-04-04T21:59:00+03:00

экономика

минск

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аэрофлот

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в пятницу возобновила полеты в Минск из московского аэропорта "Внуково" и из Санкт-Петербурга, сообщила компания. Рейсы по этим направлениям прекратились 26 октября из-за перехода компании на зимнее расписание. "Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Минск (Беларусь)... Москва (Внуково) - Минск (Беларусь)", - говорится в сообщени. Первые рейсы по этим направлениям состоялись 4 апреля с загрузкой 100%. Полеты в Минск из Москвы и Петербурга будут выполняться ежедневно. Авиакомпания "Победа" - крупнейший российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Работа компании направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.

https://ria.ru/20241002/pobeda-1975859377.html

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санкт-петербург

белоруссия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, минск, санкт-петербург, белоруссия, аэрофлот, москва