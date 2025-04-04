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"Победа" возобновила полеты в Минск из Москвы и Петербурга - РИА Новости, 04.04.2025
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21:59 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/pobeda-2009446048.html
"Победа" возобновила полеты в Минск из Москвы и Петербурга
"Победа" возобновила полеты в Минск из Москвы и Петербурга - РИА Новости, 04.04.2025
"Победа" возобновила полеты в Минск из Москвы и Петербурга
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в пятницу возобновила полеты в Минск из московского аэропорта "Внуково" и из Санкт-Петербурга, сообщила... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:59:00+03:00
2025-04-04T21:59:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в пятницу возобновила полеты в Минск из московского аэропорта "Внуково" и из Санкт-Петербурга, сообщила компания. Рейсы по этим направлениям прекратились 26 октября из-за перехода компании на зимнее расписание. "Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Минск (Беларусь)... Москва (Внуково) - Минск (Беларусь)", - говорится в сообщени. Первые рейсы по этим направлениям состоялись 4 апреля с загрузкой 100%. Полеты в Минск из Москвы и Петербурга будут выполняться ежедневно. Авиакомпания "Победа" - крупнейший российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Работа компании направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.
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экономика, минск, санкт-петербург, белоруссия, аэрофлот, москва
Экономика, Минск, Санкт-Петербург, Белоруссия, Аэрофлот, Москва
"Победа" возобновила полеты в Минск из Москвы и Петербурга

Авиакомпания "Победа" возобновила полеты в Минск из "Внуково" и из Петербурга

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСамолет российской авиакомпании "Победа"
Самолет российской авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет российской авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в пятницу возобновила полеты в Минск из московского аэропорта "Внуково" и из Санкт-Петербурга, сообщила компания.
Рейсы по этим направлениям прекратились 26 октября из-за перехода компании на зимнее расписание.
«
"Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Минск (Беларусь)... Москва (Внуково) - Минск (Беларусь)", - говорится в сообщени.
Первые рейсы по этим направлениям состоялись 4 апреля с загрузкой 100%. Полеты в Минск из Москвы и Петербурга будут выполняться ежедневно.
Авиакомпания "Победа" - крупнейший российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Работа компании направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.
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