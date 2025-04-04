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В Петербурге ребенок вылез с балкона 12-го этажа
В Петербурге ребенок вылез с балкона 12-го этажа - РИА Новости, 04.04.2025
В Петербурге ребенок вылез с балкона 12-го этажа
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту нахождения ребенка на перилах лоджии на 12-м этаже жилого дома по Дачному проспекту,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:49:00+03:00
2025-04-04T15:49:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту нахождения ребенка на перилах лоджии на 12-м этаже жилого дома по Дачному проспекту, сообщает пресс-служба городского надзорного ведомства. "Утром 4 апреля малолетний, оставшись без присмотра со стороны взрослых, вышел на лоджию на 12-м этаже, где перелез через перила и находился с внешней стороны, пока его не обнаружили соседи", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что в ходе проверки прокуратуры будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка.
https://ria.ru/20250404/novosibirsk-2009257016.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге ребенок вылез с балкона 12-го этажа
Прокуратура в Петербурге проверит семью, где мальчик вылез с балкона 12-го этажа