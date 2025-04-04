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Американские переговорщики не сравнятся с российскими, пишет WP - РИА Новости, 04.04.2025
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12:13 04.04.2025 (обновлено: 16:18 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/peregovory--2009368805.html
Американские переговорщики не сравнятся с российскими, пишет WP
Американские переговорщики не сравнятся с российскими, пишет WP - РИА Новости, 04.04.2025
Американские переговорщики не сравнятся с российскими, пишет WP
Делегация Вашингтона на переговорах с Москвой в Эр-Рияде не сравнится с российской, состоящей из "матерых" и опытных дипломатов, пишет американская газета The... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:13:00+03:00
2025-04-04T16:18:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
россельхозбанк
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Делегация Вашингтона на переговорах с Москвой в Эр-Рияде не сравнится с российской, состоящей из "матерых" и опытных дипломатов, пишет американская газета The Washington Post, приводя мнения аналитиков."Американских переговорщиков по Украине затмили российские, говорят аналитики. &lt;...&gt; Критики утверждают, что американская переговорная команда не идет в сравнение с матерыми бывшими советскими чиновниками с опытом в переговорах в десятки лет и знанием Украины", — говорится в материале.Восемнадцатого февраля переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде, встреча продлилась почти четыре с половиной часа.Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Соединенные Штаты — помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп Москвы и Вашингтона. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта.Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009138101.html
https://ria.ru/20250319/peregovory-2005860660.html
https://ria.ru/20250324/ukraina-1999920018.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, россельхозбанк, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Россельхозбанк, Российский фонд прямых инвестиций
Американские переговорщики не сравнятся с российскими, пишет WP

WP: американская делегация на переговорах в Эр-Рияде не сравнится с российской

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Делегация Вашингтона на переговорах с Москвой в Эр-Рияде не сравнится с российской, состоящей из "матерых" и опытных дипломатов, пишет американская газета The Washington Post, приводя мнения аналитиков.
"Американских переговорщиков по Украине затмили российские, говорят аналитики. <...> Критики утверждают, что американская переговорная команда не идет в сравнение с матерыми бывшими советскими чиновниками с опытом в переговорах в десятки лет и знанием Украины", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
"От любви до ненависти". Трамп изменил подход к России
Вчера, 08:00
Восемнадцатого февраля переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде, встреча продлилась почти четыре с половиной часа.
Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Соединенные Штаты — помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Британии заметили неожиданную деталь в переговорах Путина и Трампа
19 марта, 03:09
Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп Москвы и Вашингтона. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта.
Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта
24 марта, 00:31
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровРоссельхозбанкРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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