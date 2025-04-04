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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:10 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/opasnost-2009452561.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.04.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T23:10:00+03:00
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специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 23.00 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Воронежский губернатор Гусев предупредил об опасности атаки дронов в регионе

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове.
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 23.00 мск.
«
"На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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Губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области
10 ноября 2024, 07:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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