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"Опасность для Европы": на фон дер Ляйен набросились из-за миллиардов евро - РИА Новости, 04.04.2025
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15:58 04.04.2025 (обновлено: 15:59 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/opasnost-2009366008.html
"Опасность для Европы": на фон дер Ляйен набросились из-за миллиардов евро
"Опасность для Европы": на фон дер Ляйен набросились из-за миллиардов евро - РИА Новости, 04.04.2025
"Опасность для Европы": на фон дер Ляйен набросились из-за миллиардов евро
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за использования денег налогоплательщиков в политических целях, пишет австрийская газета... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:58:00+03:00
2025-04-04T15:59:00+03:00
украина
европа
киев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
чей боуз
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за использования денег налогоплательщиков в политических целях, пишет австрийская газета Exxpress."Программа финансирования LIFE стоимостью в миллиард евро предназначалась для поддержки экологических проектов, но многие организации использовали эти средства для политической пропаганды. Внутренние документы свидетельствуют о соглашениях между НПО о целенаправленном лоббировании", — говорится в материале.Читатели активно обсуждают неправомерное использование денежных средств и работу главы ЕК."Когда же прокуратура наконец разберется с этой преступницей?" — задались вопросом о фон дер Ляйен в Сети."Урсула напоминает мне о поговорке: "Посади уборщицу в за́мок, и она станет принцессой". Я считаю эту никем не избранную и, следовательно, нелегитимную женщину большой опасностью для Европы, и не только из-за крупной растраты", — высказался комментатор."Сколько лет она будет отбывать наказание за это? Уже подано заявление на браслет на лодыжке?", — добавил другой."В диктатуре ЕС диктаторам позволено все, в то время как народ страдает от цензуры и финансовой эксплуатации. Как долго еще мы собираемся мириться с этим патернализмом и коррупцией?" — написал пользователь."Ничто из того, чем должен был стать ЕС и что побудило нас вступить в него, больше не имеет никакого отношения к реальности. Там царят коррупция, бессмысленная трата денег налогоплательщиков, чрезмерная бюрократия, подстрекательство к войне, жесткие санкции против критиков решений ЕС и т.д. Этот ЕС больше не подлежит реформированию, поэтому — Öxit немедленно", — призвал другой."Это только верхушка айсберга", — резюмировал пользователь.Это не первое разоблачение коррумпированности главы Еврокомиссии. В конце марта ирландский журналист Чей Боуз обвинил фон дер Ляйен в выделении сотни миллиардов евро Украине без учета мнения граждан ЕС.Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно один миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Отмечалось, что общий уже выделенный Киеву Брюсселемкредит таким образом составляет четыре миллиарда евро. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html
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украина, европа, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, чей боуз, g7, альберт бурла, в мире
Украина, Европа, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Чей Боуз, G7, Альберт Бурла, В мире

"Опасность для Европы": на фон дер Ляйен набросились из-за миллиардов евро

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за использования денег налогоплательщиков в политических целях, пишет австрийская газета Exxpress.
"Программа финансирования LIFE стоимостью в миллиард евро предназначалась для поддержки экологических проектов, но многие организации использовали эти средства для политической пропаганды. Внутренние документы свидетельствуют о соглашениях между НПО о целенаправленном лоббировании", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Читатели активно обсуждают неправомерное использование денежных средств и работу главы ЕК.
"Когда же прокуратура наконец разберется с этой преступницей?" — задались вопросом о фон дер Ляйен в Сети.
"Урсула напоминает мне о поговорке: "Посади уборщицу в за́мок, и она станет принцессой". Я считаю эту никем не избранную и, следовательно, нелегитимную женщину большой опасностью для Европы, и не только из-за крупной растраты", — высказался комментатор.
"Сколько лет она будет отбывать наказание за это? Уже подано заявление на браслет на лодыжке?", — добавил другой.
"В диктатуре ЕС диктаторам позволено все, в то время как народ страдает от цензуры и финансовой эксплуатации. Как долго еще мы собираемся мириться с этим патернализмом и коррупцией?" — написал пользователь.
"Ничто из того, чем должен был стать ЕС и что побудило нас вступить в него, больше не имеет никакого отношения к реальности. Там царят коррупция, бессмысленная трата денег налогоплательщиков, чрезмерная бюрократия, подстрекательство к войне, жесткие санкции против критиков решений ЕС и т.д. Этот ЕС больше не подлежит реформированию, поэтому — Öxit немедленно", — призвал другой.
"Это только верхушка айсберга", — резюмировал пользователь.
Это не первое разоблачение коррумпированности главы Еврокомиссии. В конце марта ирландский журналист Чей Боуз обвинил фон дер Ляйен в выделении сотни миллиардов евро Украине без учета мнения граждан ЕС.
Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно один миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Отмечалось, что общий уже выделенный Киеву Брюсселемкредит таким образом составляет четыре миллиарда евро. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УкраинаЕвропаКиевУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЧей БоузG7Альберт БурлаВ мире
 
 
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