https://ria.ru/20250404/opasnost-2009366008.html

"Опасность для Европы": на фон дер Ляйен набросились из-за миллиардов евро

"Опасность для Европы": на фон дер Ляйен набросились из-за миллиардов евро - РИА Новости, 04.04.2025

"Опасность для Европы": на фон дер Ляйен набросились из-за миллиардов евро

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за использования денег налогоплательщиков в политических целях, пишет австрийская газета... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:58:00+03:00

2025-04-04T15:58:00+03:00

2025-04-04T15:59:00+03:00

украина

европа

киев

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

чей боуз

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee261d725dbfa1256c72da3a6a61cb6f.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за использования денег налогоплательщиков в политических целях, пишет австрийская газета Exxpress."Программа финансирования LIFE стоимостью в миллиард евро предназначалась для поддержки экологических проектов, но многие организации использовали эти средства для политической пропаганды. Внутренние документы свидетельствуют о соглашениях между НПО о целенаправленном лоббировании", — говорится в материале.Читатели активно обсуждают неправомерное использование денежных средств и работу главы ЕК."Когда же прокуратура наконец разберется с этой преступницей?" — задались вопросом о фон дер Ляйен в Сети."Урсула напоминает мне о поговорке: "Посади уборщицу в за́мок, и она станет принцессой". Я считаю эту никем не избранную и, следовательно, нелегитимную женщину большой опасностью для Европы, и не только из-за крупной растраты", — высказался комментатор."Сколько лет она будет отбывать наказание за это? Уже подано заявление на браслет на лодыжке?", — добавил другой."В диктатуре ЕС диктаторам позволено все, в то время как народ страдает от цензуры и финансовой эксплуатации. Как долго еще мы собираемся мириться с этим патернализмом и коррупцией?" — написал пользователь."Ничто из того, чем должен был стать ЕС и что побудило нас вступить в него, больше не имеет никакого отношения к реальности. Там царят коррупция, бессмысленная трата денег налогоплательщиков, чрезмерная бюрократия, подстрекательство к войне, жесткие санкции против критиков решений ЕС и т.д. Этот ЕС больше не подлежит реформированию, поэтому — Öxit немедленно", — призвал другой."Это только верхушка айсберга", — резюмировал пользователь.Это не первое разоблачение коррумпированности главы Еврокомиссии. В конце марта ирландский журналист Чей Боуз обвинил фон дер Ляйен в выделении сотни миллиардов евро Украине без учета мнения граждан ЕС.Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно один миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Отмечалось, что общий уже выделенный Киеву Брюсселемкредит таким образом составляет четыре миллиарда евро. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html

https://ria.ru/20250404/politika-2009249918.html

украина

европа

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, чей боуз, g7, альберт бурла, в мире