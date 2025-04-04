https://ria.ru/20250404/onischenko-2009235552.html

Онищенко оценил вероятность появления новой пандемии уже завтра

Онищенко оценил вероятность появления новой пандемии уже завтра - РИА Новости, 04.04.2025

Онищенко оценил вероятность появления новой пандемии уже завтра

Новая пандемия не возникнет завтра ни в буквальном, ни в переносном смысле, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:37:00+03:00

2025-04-04T02:37:00+03:00

2025-04-04T02:37:00+03:00

таиланд

мьянма

ливан

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

воз

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Новая пандемия не возникнет завтра ни в буквальном, ни в переносном смысле, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что новая пандемия опасной болезни может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. "По своему содержанию это примерно такое эмоциональное заявление о том, что "солнце всходит на востоке, а заходит на западе". Истина достаточно не новая, как вы понимаете", - сказал Онищенко. Он отметил, что пандемии не возникают из ниоткуда и "не выпрыгивают из табакерки", они имеют свои закономерности развития. "На сегодняшний день мы в определенной мере можем достаточно рано выявить и проследить развитие. Пандемия коронавируса развивалась быстро, но, как говорится, на наших глазах", - пояснил Онищенко. Он добавил, что Гебрейесус не пытался предупредить о реальной угрозе, но сделал "непродуманное и несолидное заявление". "Вот сегодня например в Таиланде и Мьянме трагедия природная. Сегодня мы ждем холеру, поднимает голову. Уже несколько лет дает по несколько десятков тысяч заболевших, прежде всего, в станах, где идет дестабилизация, - Ливан, Ливия. Поэтому вот чем эта истерика вызвана, причем неумная истерика... Это можно было бы облачить в более респектабельный и убедительный разговор. Но завтра, я вам гарантирую, не возникнет ни в буквальном, ни в переносном смысле эпидемии, но работать в таком направлении надо", - заключил Онищенко.

https://ria.ru/20250331/rospotrebnadzor-2008406008.html

https://ria.ru/20250330/virus-2008255162.html

таиланд

мьянма

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таиланд, мьянма, ливан, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, воз, общество