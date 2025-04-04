Рейтинг@Mail.ru
Цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 04.04.2025 (обновлено: 16:08 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/neft-2009338794.html
Цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель - РИА Новости, 04.04.2025
Цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили падение до 7,5-8%, цена барреля нефти марки Brent впервые с августа 2021 года опустилась ниже 65 долларов, следует РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:51:00+03:00
2025-04-04T16:08:00+03:00
цены на нефть
brent
wti (нефть)
экономика
сша
китай
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139978/13/1399781367_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_860da879f1e8cb1afd3d8538db51dc8e.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили падение до 7,5-8%, цена барреля нефти марки Brent впервые с августа 2021 года опустилась ниже 65 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 14.57 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 7,36% - до 64,98 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 8,01%, до 61,59 доллара.Нефтяные котировки продолжают падение на фоне "медвежьих" факторов. В четверг восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (дополнительными к имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца.Кроме того, президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, что усилило опасения по поводу экономики США и мировой торговли, это привело также к падению фондовых рынков. Опасения по поводу экономики влияют на ожидания по перспективам спроса на нефть.Также ранее в пятницу Китай сообщил, что вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, постановление вступает в силу 10 апреля. Вместе с этим Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США. КНР является крупным импортером и потребителем нефти."Два ключевых негативных для цен риска, которые мы отмечали, реализуются: эскалация тарифов и некоторое увеличение предложения ОПЕК+. Волатильность цен, вероятно, останется высокой из-за повышенного риска рецессии", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs Group, включая Даана Струйвена (Daan Struyven).
https://ria.ru/20250403/opek-2009131160.html
https://ria.ru/20250401/sanktsii-2008772332.html
https://ria.ru/20250331/mid-2008349745.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139978/13/1399781367_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_764595f641c0add58cf4b97a8a7e30c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, brent, wti (нефть), экономика, сша, китай, россия, дональд трамп, опек, всемирная торговая организация (вто), goldman sachs group
Цены на нефть, Brent, WTI (нефть), Экономика, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, ОПЕК, Всемирная торговая организация (ВТО), Goldman Sachs Group
Цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 65 долларов за баррель впервые с августа 2021 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили падение до 7,5-8%, цена барреля нефти марки Brent впервые с августа 2021 года опустилась ниже 65 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.57 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 7,36% - до 64,98 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 8,01%, до 61,59 доллара.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Восемь стран ОПЕК+ ускорят наращивание добычи нефти
3 апреля, 15:28
Нефтяные котировки продолжают падение на фоне "медвежьих" факторов. В четверг восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (дополнительными к имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца.
Кроме того, президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, что усилило опасения по поводу экономики США и мировой торговли, это привело также к падению фондовых рынков. Опасения по поводу экономики влияют на ожидания по перспективам спроса на нефть.
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
СМИ: США могут ввести агрессивные санкции против судов с российской нефтью
1 апреля, 21:54
Также ранее в пятницу Китай сообщил, что вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, постановление вступает в силу 10 апреля. Вместе с этим Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США. КНР является крупным импортером и потребителем нефти.
"Два ключевых негативных для цен риска, которые мы отмечали, реализуются: эскалация тарифов и некоторое увеличение предложения ОПЕК+. Волатильность цен, вероятно, останется высокой из-за повышенного риска рецессии", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs Group, включая Даана Струйвена (Daan Struyven).
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Китае оценили слова Трампа о российской нефти
31 марта, 11:16
 
Цены на нефтьBrentWTI (нефть)ЭкономикаСШАКитайРоссияДональд ТрампОПЕКВсемирная торговая организация (ВТО)Goldman Sachs Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала