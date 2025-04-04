Рейтинг@Mail.ru
ГД может рассмотреть во II чтении наказания за дискредитацию ВС по найму - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/naym-2009353114.html
ГД может рассмотреть во II чтении наказания за дискредитацию ВС по найму
ГД может рассмотреть во II чтении наказания за дискредитацию ВС по найму - РИА Новости, 04.04.2025
ГД может рассмотреть во II чтении наказания за дискредитацию ВС по найму
Госдума может 8 апреля рассмотреть во втором чтении законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:28:00+03:00
2025-04-04T15:28:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
ирина яровая
госдума рф
единая россия
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148359/95/1483599505_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e394196cf328cabca63324e18161c08e.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума может 8 апреля рассмотреть во втором чтении законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Направить настоящее решение с текстом указанного законопроекта и всеми необходимыми сопроводительными документами в Совет Государственной Думы для включения указанного законопроекта в порядок работы Государственной Думы на 8 апреля 2025 года для рассмотрения во втором чтении", - сказано в документе. Также комитет предлагает рассмотреть 8 апреля во втором чтении законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого за совершение ряда преступлений против безопасности РФ из-за рубежа. Проектируемая норма коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности около 400 парламентариев. Проектом предлагается ввести уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих, в виде лишения свободы сроком до семи лет. Ответственность до пяти лет лишения свободы предлагается установить за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Предлагается также ужесточить уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ из корыстных побуждений или по найму. Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества, предусматривает проект закона.
https://ria.ru/20250403/kurskaya-2009106502.html
https://ria.ru/20250404/sluzhba-2009325786.html
https://ria.ru/20250403/gd-2009020753.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148359/95/1483599505_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_2bba0c06e845c250225a94f97cd4c8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, единая россия, кпрф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ
ГД может рассмотреть во II чтении наказания за дискредитацию ВС по найму

ГД может 8 апреля обсудить во II чтении наказания за дискредитацию ВС по найму

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума может 8 апреля рассмотреть во втором чтении законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
"Направить настоящее решение с текстом указанного законопроекта и всеми необходимыми сопроводительными документами в Совет Государственной Думы для включения указанного законопроекта в порядок работы Государственной Думы на 8 апреля 2025 года для рассмотрения во втором чтении", - сказано в документе.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
ГД приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области
3 апреля, 14:08
Также комитет предлагает рассмотреть 8 апреля во втором чтении законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого за совершение ряда преступлений против безопасности РФ из-за рубежа. Проектируемая норма коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности около 400 парламентариев.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев от срочной службы
Вчера, 14:12
Проектом предлагается ввести уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих, в виде лишения свободы сроком до семи лет. Ответственность до пяти лет лишения свободы предлагается установить за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Предлагается также ужесточить уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ из корыстных побуждений или по найму.
Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества, предусматривает проект закона.
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
ГД приняла в I чтении проект о привлечении к ответственности за клевету
3 апреля, 05:53
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФЕдиная РоссияКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала