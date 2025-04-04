https://ria.ru/20250404/naym-2009353114.html

ГД может рассмотреть во II чтении наказания за дискредитацию ВС по найму

ГД может рассмотреть во II чтении наказания за дискредитацию ВС по найму - РИА Новости, 04.04.2025

ГД может рассмотреть во II чтении наказания за дискредитацию ВС по найму

Госдума может 8 апреля рассмотреть во втором чтении законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:28:00+03:00

2025-04-04T15:28:00+03:00

2025-04-04T15:28:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

ирина яровая

госдума рф

единая россия

кпрф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госдума может 8 апреля рассмотреть во втором чтении законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Направить настоящее решение с текстом указанного законопроекта и всеми необходимыми сопроводительными документами в Совет Государственной Думы для включения указанного законопроекта в порядок работы Государственной Думы на 8 апреля 2025 года для рассмотрения во втором чтении", - сказано в документе. Также комитет предлагает рассмотреть 8 апреля во втором чтении законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого за совершение ряда преступлений против безопасности РФ из-за рубежа. Проектируемая норма коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности около 400 парламентариев. Проектом предлагается ввести уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих, в виде лишения свободы сроком до семи лет. Ответственность до пяти лет лишения свободы предлагается установить за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Предлагается также ужесточить уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ из корыстных побуждений или по найму. Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества, предусматривает проект закона.

https://ria.ru/20250403/kurskaya-2009106502.html

https://ria.ru/20250404/sluzhba-2009325786.html

https://ria.ru/20250403/gd-2009020753.html

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общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, единая россия, кпрф