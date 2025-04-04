https://ria.ru/20250404/nauka-2009171975.html

Ученые доказали, что хром делает ядерное топливо безопаснее

Ученые доказали, что хром делает ядерное топливо безопаснее - РИА Новости, 04.04.2025

Ученые доказали, что хром делает ядерное топливо безопаснее

Хромовое покрытие для оболочек специального "толерантного" ядерного топлива, которое делает их более устойчивыми к повреждениям, разработали ученые Томского... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:01:00+03:00

2025-04-04T08:01:00+03:00

2025-04-04T08:01:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Хромовое покрытие для оболочек специального "толерантного" ядерного топлива, которое делает их более устойчивыми к повреждениям, разработали ученые Томского политеха в составе научной группы. Испытания показали, что покрытие снижает радиационные повреждения на 20 процентов, а накопление взрывоопасного водорода — в 1,8 раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Мировая атомная индустрия активно развивает направление, связанное с "толерантным топливом". Его особенность заключается в способности сохранять структурную целостность при критических сбоях, например, при утрате теплоносителя или нарушении системы охлаждения активной зоны реактора. Даже в экстремальных условиях оно может препятствовать возникновению пароциркониевой реакции, которая приводит к формированию взрывоопасной смеси.Физики Томского политехнического университета совместно с коллегами из Белоруссии и Казахстана доказали эффективность применения хромовых покрытий на циркониевом сплаве для создания оболочек толерантного ядерного топлива.Методом магнетронного напыления на образцы циркониевого сплава Э110 — самого распространенного сплава твэлов (тепловыделяющих элементов — стержней, содержащих ядерное топливо и используемых в реакторах для получения тепловой энергии) в действующих отечественных реакторах — был нанесен слой хрома толщиной 0,006-0,01 мм. Затем образцы материала поместили в условия, приближенные к условиям работы реакторов на АЭС.Результаты исследования показали, что зона радиационного повреждения модифицированного сплава уменьшилась на 20 процентов, а скорость накопления водорода снизилась в 1,8 раза. По словам ученых ТПУ, полученные данные говорят о перспективности материала для производства тепловыделяющих элементов следующего поколения, что откроет новые возможности в развитии ядерной энергетики."По сути, мы смогли увидеть, что происходит с материалом внутри действующего водо-водяного энергетического ядерного реактора. Исследования показали, при нанесении защитного слоя хрома толщинами 6-10 микрометров водород накапливается в пределах границы раздела хрома и циркония, снижая риск возникновения парациркониевой реакции", — рассказал соавтор исследования, доцент отделения экспериментальной физики ТПУ Виктор Кудияров, слова которого приводятся в сообщении.Кроме того, ученые исследовали особенности изменения микроструктуры в сплаве циркония с хромовым покрытием при высокотемпературном наводороживании и облучении ионами криптона, являющимися продуктом распада урана."Наличие хромового покрытия уменьшает толщину зоны радиационного повреждения на 15–20 процентов при облучении ионами криптона высокой энергии, что свидетельствует о повышении радиационной стойкости оболочки твэла. Внедрение таких твэлов в атомную энергетику станет важным этапом развития стандартов безопасности отрасли и откроет новые перспективы для ее развития", — приводятся в сообщении слова Виктора Кудиярова.В настоящий момент специалисты Томского политехнического университета изучают способность хромового покрытия на циркониевых оболочках твэлов противостоять окислительным процессам и обеспечивать дополнительную защиту элементам ядерного топлива.В исследованиях приняли участие сотрудники Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, Белорусского государственного университета, Института ядерной физики Республики Казахстан.Исследование проведено при поддержке Минобрнауки России в рамках госзадания "Наука" (грант № FSWW-2023-0005). Результаты работы ученых опубликованы в журналах Materials Chemistry and Physics и Coatings.

https://ria.ru/20231206/toplivo-1914063312.html

https://ria.ru/20221216/termoyad-1838922671.html

https://ria.ru/20221121/reaktory-1832434122.html

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наука, университетская наука, россия, белоруссия, казахстан, томский политехнический университет, белорусский государственный университет, физика, томск