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Ученые доказали, что хром делает ядерное топливо безопаснее - РИА Новости, 04.04.2025
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Наука
 
08:01 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/nauka-2009171975.html
Ученые доказали, что хром делает ядерное топливо безопаснее
Ученые доказали, что хром делает ядерное топливо безопаснее - РИА Новости, 04.04.2025
Ученые доказали, что хром делает ядерное топливо безопаснее
Хромовое покрытие для оболочек специального "толерантного" ядерного топлива, которое делает их более устойчивыми к повреждениям, разработали ученые Томского... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T08:01:00+03:00
2025-04-04T08:01:00+03:00
наука
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Хромовое покрытие для оболочек специального "толерантного" ядерного топлива, которое делает их более устойчивыми к повреждениям, разработали ученые Томского политеха в составе научной группы. Испытания показали, что покрытие снижает радиационные повреждения на 20 процентов, а накопление взрывоопасного водорода — в 1,8 раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Мировая атомная индустрия активно развивает направление, связанное с "толерантным топливом". Его особенность заключается в способности сохранять структурную целостность при критических сбоях, например, при утрате теплоносителя или нарушении системы охлаждения активной зоны реактора. Даже в экстремальных условиях оно может препятствовать возникновению пароциркониевой реакции, которая приводит к формированию взрывоопасной смеси.Физики Томского политехнического университета совместно с коллегами из Белоруссии и Казахстана доказали эффективность применения хромовых покрытий на циркониевом сплаве для создания оболочек толерантного ядерного топлива.Методом магнетронного напыления на образцы циркониевого сплава Э110 — самого распространенного сплава твэлов (тепловыделяющих элементов — стержней, содержащих ядерное топливо и используемых в реакторах для получения тепловой энергии) в действующих отечественных реакторах — был нанесен слой хрома толщиной 0,006-0,01 мм. Затем образцы материала поместили в условия, приближенные к условиям работы реакторов на АЭС.Результаты исследования показали, что зона радиационного повреждения модифицированного сплава уменьшилась на 20 процентов, а скорость накопления водорода снизилась в 1,8 раза. По словам ученых ТПУ, полученные данные говорят о перспективности материала для производства тепловыделяющих элементов следующего поколения, что откроет новые возможности в развитии ядерной энергетики."По сути, мы смогли увидеть, что происходит с материалом внутри действующего водо-водяного энергетического ядерного реактора. Исследования показали, при нанесении защитного слоя хрома толщинами 6-10 микрометров водород накапливается в пределах границы раздела хрома и циркония, снижая риск возникновения парациркониевой реакции", — рассказал соавтор исследования, доцент отделения экспериментальной физики ТПУ Виктор Кудияров, слова которого приводятся в сообщении.Кроме того, ученые исследовали особенности изменения микроструктуры в сплаве циркония с хромовым покрытием при высокотемпературном наводороживании и облучении ионами криптона, являющимися продуктом распада урана."Наличие хромового покрытия уменьшает толщину зоны радиационного повреждения на 15–20 процентов при облучении ионами криптона высокой энергии, что свидетельствует о повышении радиационной стойкости оболочки твэла. Внедрение таких твэлов в атомную энергетику станет важным этапом развития стандартов безопасности отрасли и откроет новые перспективы для ее развития", — приводятся в сообщении слова Виктора Кудиярова.В настоящий момент специалисты Томского политехнического университета изучают способность хромового покрытия на циркониевых оболочках твэлов противостоять окислительным процессам и обеспечивать дополнительную защиту элементам ядерного топлива.В исследованиях приняли участие сотрудники Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, Белорусского государственного университета, Института ядерной физики Республики Казахстан.Исследование проведено при поддержке Минобрнауки России в рамках госзадания "Наука" (грант № FSWW-2023-0005). Результаты работы ученых опубликованы в журналах Materials Chemistry and Physics и Coatings.
https://ria.ru/20231206/toplivo-1914063312.html
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наука, университетская наука, россия, белоруссия, казахстан, томский политехнический университет, белорусский государственный университет, физика, томск
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Белоруссия, Казахстан, Томский политехнический университет, Белорусский государственный университет, Физика, Томск

Ученые доказали, что хром делает ядерное топливо безопаснее

© Getty Images / koto_fejaЯдерный синтез
Ядерный синтез - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / koto_feja
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Хромовое покрытие для оболочек специального "толерантного" ядерного топлива, которое делает их более устойчивыми к повреждениям, разработали ученые Томского политеха в составе научной группы. Испытания показали, что покрытие снижает радиационные повреждения на 20 процентов, а накопление взрывоопасного водорода — в 1,8 раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Мировая атомная индустрия активно развивает направление, связанное с "толерантным топливом". Его особенность заключается в способности сохранять структурную целостность при критических сбоях, например, при утрате теплоносителя или нарушении системы охлаждения активной зоны реактора. Даже в экстремальных условиях оно может препятствовать возникновению пароциркониевой реакции, которая приводит к формированию взрывоопасной смеси.
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Физики Томского политехнического университета совместно с коллегами из Белоруссии и Казахстана доказали эффективность применения хромовых покрытий на циркониевом сплаве для создания оболочек толерантного ядерного топлива.
Методом магнетронного напыления на образцы циркониевого сплава Э110 — самого распространенного сплава твэлов (тепловыделяющих элементов — стержней, содержащих ядерное топливо и используемых в реакторах для получения тепловой энергии) в действующих отечественных реакторах — был нанесен слой хрома толщиной 0,006-0,01 мм. Затем образцы материала поместили в условия, приближенные к условиям работы реакторов на АЭС.
Результаты исследования показали, что зона радиационного повреждения модифицированного сплава уменьшилась на 20 процентов, а скорость накопления водорода снизилась в 1,8 раза. По словам ученых ТПУ, полученные данные говорят о перспективности материала для производства тепловыделяющих элементов следующего поколения, что откроет новые возможности в развитии ядерной энергетики.
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"По сути, мы смогли увидеть, что происходит с материалом внутри действующего водо-водяного энергетического ядерного реактора. Исследования показали, при нанесении защитного слоя хрома толщинами 6-10 микрометров водород накапливается в пределах границы раздела хрома и циркония, снижая риск возникновения парациркониевой реакции", — рассказал соавтор исследования, доцент отделения экспериментальной физики ТПУ Виктор Кудияров, слова которого приводятся в сообщении.
© Фото : пресс-служба ТПУОбразцы стержней твэлов без хромового покрытия и с хромовым покрытием
Образцы стержней твэлов без хромового покрытия и с хромовым покрытием - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : пресс-служба ТПУ
Образцы стержней твэлов без хромового покрытия и с хромовым покрытием
Кроме того, ученые исследовали особенности изменения микроструктуры в сплаве циркония с хромовым покрытием при высокотемпературном наводороживании и облучении ионами криптона, являющимися продуктом распада урана.
"Наличие хромового покрытия уменьшает толщину зоны радиационного повреждения на 15–20 процентов при облучении ионами криптона высокой энергии, что свидетельствует о повышении радиационной стойкости оболочки твэла. Внедрение таких твэлов в атомную энергетику станет важным этапом развития стандартов безопасности отрасли и откроет новые перспективы для ее развития", — приводятся в сообщении слова Виктора Кудиярова.
В настоящий момент специалисты Томского политехнического университета изучают способность хромового покрытия на циркониевых оболочках твэлов противостоять окислительным процессам и обеспечивать дополнительную защиту элементам ядерного топлива.
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21 ноября 2022, 08:00
В исследованиях приняли участие сотрудники Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, Белорусского государственного университета, Института ядерной физики Республики Казахстан.
Исследование проведено при поддержке Минобрнауки России в рамках госзадания "Наука" (грант № FSWW-2023-0005). Результаты работы ученых опубликованы в журналах Materials Chemistry and Physics и Coatings.
 
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