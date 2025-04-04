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Экономист предупредил о “яме” на вторичном рынке жилья
Экономист предупредил о “яме” на вторичном рынке жилья - РИА Новости, 04.04.2025
Экономист предупредил о “яме” на вторичном рынке жилья
Продажа жилья по заниженной цене не освободит от необходимости платить налог — теперь он все чаще рассчитывается не по рыночной, а по кадастровой стоимости. А... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T03:17:00+03:00
2025-04-04T03:17:00+03:00
2025-04-04T03:17:00+03:00
общество
россия
алексей кричевский
жилье
продажа
налоги
недвижимость
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Продажа жилья по заниженной цене не освободит от необходимости платить налог — теперь он все чаще рассчитывается не по рыночной, а по кадастровой стоимости. А на нее влияет масса факторов, в том числе, “фантазийные” цены, выставляемые некоторыми владельцами “вторички” на агрегаторах, рассказал агентству “Прайм” Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм".Конечно, прямой зависимости между этими ценами и кадастром нет. Оценщики берут в расчет локацию, площадь квартиры, возраст дома, тогда как рыночная цена — именно реальная цена сделки, а не “хотелки” владельцев — учитывает гораздо больше факторов, вплоть до вида из дома, объяснил он.По его словам, налог с продажи недвижимости рассчитывается с большей из двух величин — с 70% кадастровой стоимости или с цены в договоре купли-продажи. Даже если продать 10-миллионную квартиру за 1-2 миллиона, то налог придется платить с 7 миллионов. Кроме того, такую сделку могут остановить для дополнительной проверки.“Справедливости ради, никто не будет продавать квартиры за 20% рыночной стоимости, но вот за 70-80% при срочности — вполне. Поэтому и выставлен порог в 70% от кадастра”, — пояснил Кричевский. По его словам, лучше не занижать стоимость, а воспользоваться имущественным вычетом, который составляет 1 миллион рублей.
https://ria.ru/20250326/nedvizhimost-2007323311.html
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общество, россия, алексей кричевский, жилье, продажа, налоги, недвижимость
Общество, Россия, Алексей Кричевский, Жилье, Продажа, Налоги, Недвижимость
Экономист предупредил о “яме” на вторичном рынке жилья
Экономист Кричевский: налог с продажи жилья больше не учитывает рыночную цену