https://ria.ru/20250404/myaso-2009234503.html

Вице-спикер Госдумы предложил ввести шашлычное эмбарго

Вице-спикер Госдумы предложил ввести шашлычное эмбарго - РИА Новости, 04.04.2025

Вице-спикер Госдумы предложил ввести шашлычное эмбарго

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение экспорта мясной продукции в преддверии... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:21:00+03:00

2025-04-04T02:21:00+03:00

2025-04-04T03:58:00+03:00

экономика

россия

борис чернышов (депутат)

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение экспорта мясной продукции в преддверии майских праздников, чтобы предотвратить рост цен, документ поступил в распоряжение РИА Новости. "В преддверии майских праздников цены на мясо в России традиционно растут из-за ажиотажного спроса. В связи с этим мы предлагаем временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт. Ввести своего рода шашлычное эмбарго. Это поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне", — сказал он.Парламентарий считает, что эти меры нужны до 1 июня 2025 года, но оставить возможность корректировки в зависимости от ситуации на рынке. Кроме того, он назвал необходимыми беспошлинные квоты на импорт свинины и говядины объемом не менее 150 тысяч тонн. Таким образом, предположил депутат, удастся устранить риски дефицита и обеспечить доступные цены для граждан."Введение временных экспортных ограничений уже использовалось в России как эффективный механизм стабилизации цен. Так, с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года действовал запрет на вывоз отдельных видов мяса домашней птицы, что способствовало увеличению объемов предложения на внутреннем рынке. Одновременно с этим Минсельхозом предлагалась беспошлинная квота на импорт отдельных видов куриного мяса объемом до 160 тысяч тонн", — подчеркивается в письме. Чтобы не допустить колебания цен, меры должны быть своевременными, утверждает Чернышов."Важно не допустить ситуации, когда рост экспорта оборачивается подорожанием продукции для российских потребителей", — заключил автор инициативы.

https://ria.ru/20250212/eksportery-1998789071.html

https://ria.ru/20250215/ikra-1999534157.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, борис чернышов (депутат), оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф