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Вице-спикер Госдумы предложил ввести шашлычное эмбарго - РИА Новости, 04.04.2025
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02:21 04.04.2025 (обновлено: 03:58 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/myaso-2009234503.html
Вице-спикер Госдумы предложил ввести шашлычное эмбарго
Вице-спикер Госдумы предложил ввести шашлычное эмбарго - РИА Новости, 04.04.2025
Вице-спикер Госдумы предложил ввести шашлычное эмбарго
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение экспорта мясной продукции в преддверии... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:21:00+03:00
2025-04-04T03:58:00+03:00
экономика
россия
борис чернышов (депутат)
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение экспорта мясной продукции в преддверии майских праздников, чтобы предотвратить рост цен, документ поступил в распоряжение РИА Новости. "В преддверии майских праздников цены на мясо в России традиционно растут из-за ажиотажного спроса. В связи с этим мы предлагаем временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт. Ввести своего рода шашлычное эмбарго. Это поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне", — сказал он.Парламентарий считает, что эти меры нужны до 1 июня 2025 года, но оставить возможность корректировки в зависимости от ситуации на рынке. Кроме того, он назвал необходимыми беспошлинные квоты на импорт свинины и говядины объемом не менее 150 тысяч тонн. Таким образом, предположил депутат, удастся устранить риски дефицита и обеспечить доступные цены для граждан."Введение временных экспортных ограничений уже использовалось в России как эффективный механизм стабилизации цен. Так, с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года действовал запрет на вывоз отдельных видов мяса домашней птицы, что способствовало увеличению объемов предложения на внутреннем рынке. Одновременно с этим Минсельхозом предлагалась беспошлинная квота на импорт отдельных видов куриного мяса объемом до 160 тысяч тонн", — подчеркивается в письме. Чтобы не допустить колебания цен, меры должны быть своевременными, утверждает Чернышов."Важно не допустить ситуации, когда рост экспорта оборачивается подорожанием продукции для российских потребителей", — заключил автор инициативы.
https://ria.ru/20250212/eksportery-1998789071.html
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экономика, россия, борис чернышов (депутат), оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф
Экономика, Россия, Борис Чернышов (депутат), Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ
Вице-спикер Госдумы предложил ввести шашлычное эмбарго

Борис Чернышов предложил ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников

© www.cooksleys.comСвинина
Свинина - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© www.cooksleys.com
Свинина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение экспорта мясной продукции в преддверии майских праздников, чтобы предотвратить рост цен, документ поступил в распоряжение РИА Новости.
"В преддверии майских праздников цены на мясо в России традиционно растут из-за ажиотажного спроса. В связи с этим мы предлагаем временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт. Ввести своего рода шашлычное эмбарго. Это поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне", — сказал он.
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Парламентарий считает, что эти меры нужны до 1 июня 2025 года, но оставить возможность корректировки в зависимости от ситуации на рынке. Кроме того, он назвал необходимыми беспошлинные квоты на импорт свинины и говядины объемом не менее 150 тысяч тонн. Таким образом, предположил депутат, удастся устранить риски дефицита и обеспечить доступные цены для граждан.
"Введение временных экспортных ограничений уже использовалось в России как эффективный механизм стабилизации цен. Так, с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года действовал запрет на вывоз отдельных видов мяса домашней птицы, что способствовало увеличению объемов предложения на внутреннем рынке. Одновременно с этим Минсельхозом предлагалась беспошлинная квота на импорт отдельных видов куриного мяса объемом до 160 тысяч тонн", — подчеркивается в письме.
Чтобы не допустить колебания цен, меры должны быть своевременными, утверждает Чернышов.
"Важно не допустить ситуации, когда рост экспорта оборачивается подорожанием продукции для российских потребителей", — заключил автор инициативы.
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ЭкономикаРоссияБорис Чернышов (депутат)Оксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФ
 
 
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