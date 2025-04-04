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Эксперт рассказал, кто может стать новым президентом Южной Кореи - РИА Новости, 04.04.2025
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12:14 04.04.2025 (обновлено: 12:28 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/koreya-2009297128.html
Эксперт рассказал, кто может стать новым президентом Южной Кореи
Эксперт рассказал, кто может стать новым президентом Южной Кореи - РИА Новости, 04.04.2025
Эксперт рассказал, кто может стать новым президентом Южной Кореи
Лидер оппозиции Ли Чжэ Мён может стать новым президентом Южной Кореи, несмотря на уголовное преследование в прошлом, заявил РИА Новости ведущий научный... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:14:00+03:00
2025-04-04T12:28:00+03:00
в мире
южная корея
константин асмолов
юн сок ель
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер оппозиции Ли Чжэ Мён может стать новым президентом Южной Кореи, несмотря на уголовное преследование в прошлом, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, Конституционный суд Южной Кореи спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний всеми восьмью голосами "за" единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло 22 минуты. "Наиболее вероятный кандидат на победу — это лидер оппозиции Ли Чжэ Мён, у которого как раз в результате юридического чуда апелляционный суд отменил обвинительный приговор. И теперь ничто не мешает ему баллотироваться в президенты", - сказал Асмолов. По мнению эксперта, Верховный суд может отменить приговор нижестоящей инстанции, подтвердить обвинительный приговор и тогда Ли Чжэ Мён потеряет возможность баллотироваться в президенты. Продолжение уголовного преследования может ждать и уже бывшего президента Юн Сок Ёля, которому был объявлен импичмент. "Юн (Юн Сок Ёль) является фигурантом еще серии уголовных дел. Хотя демократы постараются максимально ускорить процесс подготовки к выборам, чтобы дело не дошло до еще одного обвинительного приговора", - добавил Асмолов. Карьера Юн Сок Ёля окончательно завершилась, хотя оппозиция будет и дальше пытаться уличить его в различных преступлениях, считает эксперт. "Оппозиция сейчас будет заинтересована в том, чтобы вылить на него максимальное количество дёгтя. Поэтому к новостям о том, что Юн тайно держал у себя под подушкой бюст Гитлера, надо относиться с определенным критицизмом", - подчеркнул Асмолов.
https://ria.ru/20250404/koreya-2009245091.html
https://ria.ru/20250404/koreya-2009248749.html
https://ria.ru/20250404/ekspert-2009250337.html
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в мире, южная корея, константин асмолов, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Константин Асмолов, Юн Сок Ель
Эксперт рассказал, кто может стать новым президентом Южной Кореи

Историк Асмолов: Ли Чжэ Мён может стать новым президентом Южной Кореи

© AP Photo / Chung Sung-JunЛидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён
Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер оппозиции Ли Чжэ Мён может стать новым президентом Южной Кореи, несмотря на уголовное преследование в прошлом, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, Конституционный суд Южной Кореи спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний всеми восьмью голосами "за" единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло 22 минуты.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту
05:31
«
"Наиболее вероятный кандидат на победу — это лидер оппозиции Ли Чжэ Мён, у которого как раз в результате юридического чуда апелляционный суд отменил обвинительный приговор. И теперь ничто не мешает ему баллотироваться в президенты", - сказал Асмолов.
По мнению эксперта, Верховный суд может отменить приговор нижестоящей инстанции, подтвердить обвинительный приговор и тогда Ли Чжэ Мён потеряет возможность баллотироваться в президенты. Продолжение уголовного преследования может ждать и уже бывшего президента Юн Сок Ёля, которому был объявлен импичмент.
«
"Юн (Юн Сок Ёль) является фигурантом еще серии уголовных дел. Хотя демократы постараются максимально ускорить процесс подготовки к выборам, чтобы дело не дошло до еще одного обвинительного приговора", - добавил Асмолов.
Сеул - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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06:48
Карьера Юн Сок Ёля окончательно завершилась, хотя оппозиция будет и дальше пытаться уличить его в различных преступлениях, считает эксперт.
«
"Оппозиция сейчас будет заинтересована в том, чтобы вылить на него максимальное количество дёгтя. Поэтому к новостям о том, что Юн тайно держал у себя под подушкой бюст Гитлера, надо относиться с определенным критицизмом", - подчеркнул Асмолов.
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В миреЮжная КореяКонстантин АсмоловЮн Сок Ель
 
 
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