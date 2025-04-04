https://ria.ru/20250404/koreya-2009297128.html

Эксперт рассказал, кто может стать новым президентом Южной Кореи

Эксперт рассказал, кто может стать новым президентом Южной Кореи - РИА Новости, 04.04.2025

Эксперт рассказал, кто может стать новым президентом Южной Кореи

Лидер оппозиции Ли Чжэ Мён может стать новым президентом Южной Кореи, несмотря на уголовное преследование в прошлом, заявил РИА Новости ведущий научный... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:14:00+03:00

2025-04-04T12:14:00+03:00

2025-04-04T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер оппозиции Ли Чжэ Мён может стать новым президентом Южной Кореи, несмотря на уголовное преследование в прошлом, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, Конституционный суд Южной Кореи спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний всеми восьмью голосами "за" единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло 22 минуты. "Наиболее вероятный кандидат на победу — это лидер оппозиции Ли Чжэ Мён, у которого как раз в результате юридического чуда апелляционный суд отменил обвинительный приговор. И теперь ничто не мешает ему баллотироваться в президенты", - сказал Асмолов. По мнению эксперта, Верховный суд может отменить приговор нижестоящей инстанции, подтвердить обвинительный приговор и тогда Ли Чжэ Мён потеряет возможность баллотироваться в президенты. Продолжение уголовного преследования может ждать и уже бывшего президента Юн Сок Ёля, которому был объявлен импичмент. "Юн (Юн Сок Ёль) является фигурантом еще серии уголовных дел. Хотя демократы постараются максимально ускорить процесс подготовки к выборам, чтобы дело не дошло до еще одного обвинительного приговора", - добавил Асмолов. Карьера Юн Сок Ёля окончательно завершилась, хотя оппозиция будет и дальше пытаться уличить его в различных преступлениях, считает эксперт. "Оппозиция сейчас будет заинтересована в том, чтобы вылить на него максимальное количество дёгтя. Поэтому к новостям о том, что Юн тайно держал у себя под подушкой бюст Гитлера, надо относиться с определенным критицизмом", - подчеркнул Асмолов.

https://ria.ru/20250404/koreya-2009245091.html

https://ria.ru/20250404/koreya-2009248749.html

https://ria.ru/20250404/ekspert-2009250337.html

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в мире, южная корея, константин асмолов, юн сок ель