Эксперт рассказал, кто может стать новым президентом Южной Кореи
Историк Асмолов: Ли Чжэ Мён может стать новым президентом Южной Кореи
© AP Photo / Chung Sung-JunЛидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер оппозиции Ли Чжэ Мён может стать новым президентом Южной Кореи, несмотря на уголовное преследование в прошлом, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, Конституционный суд Южной Кореи спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний всеми восьмью голосами "за" единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло 22 минуты.
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"Наиболее вероятный кандидат на победу — это лидер оппозиции Ли Чжэ Мён, у которого как раз в результате юридического чуда апелляционный суд отменил обвинительный приговор. И теперь ничто не мешает ему баллотироваться в президенты", - сказал Асмолов.
По мнению эксперта, Верховный суд может отменить приговор нижестоящей инстанции, подтвердить обвинительный приговор и тогда Ли Чжэ Мён потеряет возможность баллотироваться в президенты. Продолжение уголовного преследования может ждать и уже бывшего президента Юн Сок Ёля, которому был объявлен импичмент.
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"Юн (Юн Сок Ёль) является фигурантом еще серии уголовных дел. Хотя демократы постараются максимально ускорить процесс подготовки к выборам, чтобы дело не дошло до еще одного обвинительного приговора", - добавил Асмолов.
Карьера Юн Сок Ёля окончательно завершилась, хотя оппозиция будет и дальше пытаться уличить его в различных преступлениях, считает эксперт.
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"Оппозиция сейчас будет заинтересована в том, чтобы вылить на него максимальное количество дёгтя. Поэтому к новостям о том, что Юн тайно держал у себя под подушкой бюст Гитлера, надо относиться с определенным критицизмом", - подчеркнул Асмолов.