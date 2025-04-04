https://ria.ru/20250404/koreya-2009248749.html

Правящая партия Южной Кореи извинилась перед гражданами

Правящая партия Южной Кореи извинилась перед гражданами - РИА Новости, 04.04.2025

Правящая партия Южной Кореи извинилась перед гражданами

Правящая партия Южной Кореи "Гражданская сила" извинилась перед гражданами после того, как уже бывшему президенту Юн Сок Ёлю был решением конституционного суда... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T06:48:00+03:00

2025-04-04T06:48:00+03:00

2025-04-04T06:48:00+03:00

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СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Правящая партия Южной Кореи "Гражданская сила" извинилась перед гражданами после того, как уже бывшему президенту Юн Сок Ёлю был решением конституционного суда объявлен окончательный импичмент, а также призвала к единству и отсутствию насилия, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что конституционный суд Южной Кореи единогласно восьмью голосами вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло 22 минуты. "Гражданская сила" заявила, что "искренне приносит извинения гражданам" в связи с тем, что бывший президент Юн Сок Ёль был отстранен от должности. "Нам горько и тяжело, но мы с уважением и смирением принимаем решение конституционного суда", - заявил в парламенте сразу после оглашения решения суда исполняющий обязанности председателя экстренного комитета партии Квон Ён Се. Он подчеркнул, что уважение к решению суда - это путь к защите демократии и принципов правового государства, но также признал ответственность правящей партии. "Мы осознаём, что не смогли должным образом выполнить свою роль... В условиях, когда Объединенная демократическая партия контролирует парламент, мы не смогли эффективно противостоять повторяющимся злоупотреблениям властью и политическим насилием", - заявил он. Он добавил, что партия осознаёт "боль и гнев", которые, вероятно, испытывают сторонники президента, отметив, что страна стоит перед очередным "серьезным испытанием", но призвал призвав к соблюдению порядка и мира. "Ни при каких обстоятельствах не должно быть насилия или радикальных действий… Мы должны остановить раскол и конфликты и двигаться вперёд к исцелению и восстановлению общенационального единства. Это - единственно правильный путь для страны и народа", - заявил Квон Ён Се. Он добавил, что стабильность управления государством сейчас важнее всего, и партия "Гражданская сила" возьмет на себя свою конституционную ответственность, чтобы содействовать выходу страны из кризиса, сохранению правопорядка и обеспечению стабильной работы исполняющего обязанности президента Хан Док Су.

https://ria.ru/20241204/koreja-1987220392.html

https://ria.ru/20250225/sud-2001535220.html

https://ria.ru/20250324/koreya-2006853104.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила