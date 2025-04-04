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Представитель парламента Южной Кореи оценил решение суда об импичменте - РИА Новости, 04.04.2025
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06:29 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/koreja-2009247953.html
Представитель парламента Южной Кореи оценил решение суда об импичменте
Представитель парламента Южной Кореи оценил решение суда об импичменте - РИА Новости, 04.04.2025
Представитель парламента Южной Кореи оценил решение суда об импичменте
Председатель комитета по законодательству и судебным вопросам национального парламента Южной Кореи Чон Сын Нэ, представлявший сторону обвинения в деле по... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T06:29:00+03:00
2025-04-04T06:29:00+03:00
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СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Председатель комитета по законодательству и судебным вопросам национального парламента Южной Кореи Чон Сын Нэ, представлявший сторону обвинения в деле по импичменту президента Юн Сок Ёля, назвал решение конституционного суда победой демократии и народа, выразив благодарность как гражданам, так и судьям, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что конституционный суд Южной Кореи единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло 22 минуты. "Это победа конституции, демократии, победа народа. Мы искренне благодарим граждан, победивших врага демократии с помощью демократии. Мы глубоко признательны конституционному суду за это мудрое и историческое решение, с помощью которого он победил врага конституции силой самой конституции", - заявил он после окончания заседания. Он также выразил уважение и сочувствие тем гражданам, которые "в ночь 3 декабря встали перед бронетехникой, спешили к зданию парламента, чтобы остановить военных", а потом выступали за отставку Юн Сок Ёля. По его словам, эта победа - не чья-то частная, а "победа народа, завоеванная самим народом", и он поблагодарил всех, кто "не спал ночами, желая этого дня". Сам суд при оглашении приговора также отметил, что отмена военного положения стала возможной "благодаря гражданам", однако это не уменьшает юридическую и конституционную значимость совершенного президентом нарушения. Сторона парламента выразила благодарность восьми судьям конституционного суда, назвав их решение "великим и совершенным", подчеркнув, что оно принято в условиях трудного, но принципиального судебного процесса, ставшего частью "исторического правосудия".
https://ria.ru/20241214/impichment-1989189277.html
https://ria.ru/20250404/impichment-2009247165.html
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в мире, южная корея, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель
Представитель парламента Южной Кореи оценил решение суда об импичменте

Депутат Чон Сын Нэ назвал решение суда об импичменте Юн Сок Еля победой

© РИА Новости / Мария Диментова | Перейти в медиабанкВ центре Сеула проходят митинги сторонников и противников импичмента президенту Юн Сок Ёлю
В центре Сеула проходят митинги сторонников и противников импичмента президенту Юн Сок Ёлю - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Мария Диментова
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СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Председатель комитета по законодательству и судебным вопросам национального парламента Южной Кореи Чон Сын Нэ, представлявший сторону обвинения в деле по импичменту президента Юн Сок Ёля, назвал решение конституционного суда победой демократии и народа, выразив благодарность как гражданам, так и судьям, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что конституционный суд Южной Кореи единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло 22 минуты.
Пленарное заседание южнокорейского парламента для голосования по вопросу импичмента президенту Юн Сок Ёлю - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту
14 декабря 2024, 11:03
"Это победа конституции, демократии, победа народа. Мы искренне благодарим граждан, победивших врага демократии с помощью демократии. Мы глубоко признательны конституционному суду за это мудрое и историческое решение, с помощью которого он победил врага конституции силой самой конституции", - заявил он после окончания заседания.
Он также выразил уважение и сочувствие тем гражданам, которые "в ночь 3 декабря встали перед бронетехникой, спешили к зданию парламента, чтобы остановить военных", а потом выступали за отставку Юн Сок Ёля. По его словам, эта победа - не чья-то частная, а "победа народа, завоеванная самим народом", и он поблагодарил всех, кто "не спал ночами, желая этого дня".
Сам суд при оглашении приговора также отметил, что отмена военного положения стала возможной "благодаря гражданам", однако это не уменьшает юридическую и конституционную значимость совершенного президентом нарушения.
Сторона парламента выразила благодарность восьми судьям конституционного суда, назвав их решение "великим и совершенным", подчеркнув, что оно принято в условиях трудного, но принципиального судебного процесса, ставшего частью "исторического правосудия".
Акция протеста возле Конституционного суда в Сеуле - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Решение об импичменте лидера Южной Кореи судом было принято единогласно
06:12
 
В миреЮжная КореяЮн Сок Ель
 
 
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