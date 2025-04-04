https://ria.ru/20250404/koreja-2009247953.html
Представитель парламента Южной Кореи оценил решение суда об импичменте
Представитель парламента Южной Кореи оценил решение суда об импичменте - РИА Новости, 04.04.2025
Представитель парламента Южной Кореи оценил решение суда об импичменте
Председатель комитета по законодательству и судебным вопросам национального парламента Южной Кореи Чон Сын Нэ, представлявший сторону обвинения в деле по... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T06:29:00+03:00
2025-04-04T06:29:00+03:00
2025-04-04T06:29:00+03:00
в мире
южная корея
юн сок ель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009191182_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e1d1c0d507e3342aacd9b04e8e373dba.jpg
СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Председатель комитета по законодательству и судебным вопросам национального парламента Южной Кореи Чон Сын Нэ, представлявший сторону обвинения в деле по импичменту президента Юн Сок Ёля, назвал решение конституционного суда победой демократии и народа, выразив благодарность как гражданам, так и судьям, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что конституционный суд Южной Кореи единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло 22 минуты. "Это победа конституции, демократии, победа народа. Мы искренне благодарим граждан, победивших врага демократии с помощью демократии. Мы глубоко признательны конституционному суду за это мудрое и историческое решение, с помощью которого он победил врага конституции силой самой конституции", - заявил он после окончания заседания. Он также выразил уважение и сочувствие тем гражданам, которые "в ночь 3 декабря встали перед бронетехникой, спешили к зданию парламента, чтобы остановить военных", а потом выступали за отставку Юн Сок Ёля. По его словам, эта победа - не чья-то частная, а "победа народа, завоеванная самим народом", и он поблагодарил всех, кто "не спал ночами, желая этого дня". Сам суд при оглашении приговора также отметил, что отмена военного положения стала возможной "благодаря гражданам", однако это не уменьшает юридическую и конституционную значимость совершенного президентом нарушения. Сторона парламента выразила благодарность восьми судьям конституционного суда, назвав их решение "великим и совершенным", подчеркнув, что оно принято в условиях трудного, но принципиального судебного процесса, ставшего частью "исторического правосудия".
https://ria.ru/20241214/impichment-1989189277.html
https://ria.ru/20250404/impichment-2009247165.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009191182_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_183b3a5114cf728abd808644f656f993.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель
Представитель парламента Южной Кореи оценил решение суда об импичменте
Депутат Чон Сын Нэ назвал решение суда об импичменте Юн Сок Еля победой
СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Председатель комитета по законодательству и судебным вопросам национального парламента Южной Кореи Чон Сын Нэ, представлявший сторону обвинения в деле по импичменту президента Юн Сок Ёля, назвал решение конституционного суда победой демократии и народа, выразив благодарность как гражданам, так и судьям, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что конституционный суд Южной Кореи единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло 22 минуты.
"Это победа конституции, демократии, победа народа. Мы искренне благодарим граждан, победивших врага демократии с помощью демократии. Мы глубоко признательны конституционному суду за это мудрое и историческое решение, с помощью которого он победил врага конституции силой самой конституции", - заявил он после окончания заседания.
Он также выразил уважение и сочувствие тем гражданам, которые "в ночь 3 декабря встали перед бронетехникой, спешили к зданию парламента, чтобы остановить военных", а потом выступали за отставку Юн Сок Ёля. По его словам, эта победа - не чья-то частная, а "победа народа, завоеванная самим народом", и он поблагодарил всех, кто "не спал ночами, желая этого дня".
Сам суд при оглашении приговора также отметил, что отмена военного положения стала возможной "благодаря гражданам", однако это не уменьшает юридическую и конституционную значимость совершенного президентом нарушения.
Сторона парламента выразила благодарность восьми судьям конституционного суда, назвав их решение "великим и совершенным", подчеркнув, что оно принято в условиях трудного, но принципиального судебного процесса, ставшего частью "исторического правосудия".