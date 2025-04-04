https://ria.ru/20250404/koreja-2009247953.html

Представитель парламента Южной Кореи оценил решение суда об импичменте

Представитель парламента Южной Кореи оценил решение суда об импичменте - РИА Новости, 04.04.2025

Представитель парламента Южной Кореи оценил решение суда об импичменте

Председатель комитета по законодательству и судебным вопросам национального парламента Южной Кореи Чон Сын Нэ, представлявший сторону обвинения в деле по... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T06:29:00+03:00

2025-04-04T06:29:00+03:00

2025-04-04T06:29:00+03:00

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СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Председатель комитета по законодательству и судебным вопросам национального парламента Южной Кореи Чон Сын Нэ, представлявший сторону обвинения в деле по импичменту президента Юн Сок Ёля, назвал решение конституционного суда победой демократии и народа, выразив благодарность как гражданам, так и судьям, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что конституционный суд Южной Кореи единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло 22 минуты. "Это победа конституции, демократии, победа народа. Мы искренне благодарим граждан, победивших врага демократии с помощью демократии. Мы глубоко признательны конституционному суду за это мудрое и историческое решение, с помощью которого он победил врага конституции силой самой конституции", - заявил он после окончания заседания. Он также выразил уважение и сочувствие тем гражданам, которые "в ночь 3 декабря встали перед бронетехникой, спешили к зданию парламента, чтобы остановить военных", а потом выступали за отставку Юн Сок Ёля. По его словам, эта победа - не чья-то частная, а "победа народа, завоеванная самим народом", и он поблагодарил всех, кто "не спал ночами, желая этого дня". Сам суд при оглашении приговора также отметил, что отмена военного положения стала возможной "благодаря гражданам", однако это не уменьшает юридическую и конституционную значимость совершенного президентом нарушения. Сторона парламента выразила благодарность восьми судьям конституционного суда, назвав их решение "великим и совершенным", подчеркнув, что оно принято в условиях трудного, но принципиального судебного процесса, ставшего частью "исторического правосудия".

https://ria.ru/20241214/impichment-1989189277.html

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южная корея

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, юн сок ель