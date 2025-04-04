https://ria.ru/20250404/indiya-2009377699.html

В Индии открылась выставка работ победителей конкурса имени Стенина

В Индии открылась выставка работ победителей конкурса имени Стенина - РИА Новости, 04.04.2025

В Индии открылась выставка работ победителей конкурса имени Стенина

Выставка работ победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в столице Индии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:34:00+03:00

2025-04-04T16:34:00+03:00

2025-04-04T16:34:00+03:00

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр – РИА Новости. Выставка работ победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в столице Индии, передает корреспондент РИА Новости. Выставка организована при поддержке представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Нью-Дели. Экспозиция включает более чем 60 работ победителей конкурса из Индии, России, Бангладеш, Великобритании, Италии, Испании, Мьянмы, Сирии, ЮАР и других стран. В торжественной церемонии открытия участвовали глава представительств медиагруппы в Индии Ольга Дычева, исполнительный директор международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Александр Штоль, советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин, главы крупнейших СМИ Индии – председатель телерадиовещательной корпорации Prasar Bharati Навнит Кумар Сигаль и главный редактор медиагруппы NewsX Ришабх Гулати. В качестве почетных гостей мероприятие также посетили представители медиа, политических и научных кругов Индии, деятели культуры и известные фотографы. "Этот конкурс себя зарекомендовал, что очень важно для нас, создал символ мужества для тех, кто хочет говорить правду и продвигать честную и профессиональную журналистику в память об Андрее Стенине, который был среди первых жертв украинских атак против российских СМИ, это сильное напоминание об обязанности защищать журналистов", - сказал Бабушкин в ходе открытия выставки. Как отметил исполнительный директор конкурса Александр Штоль, на выставке представлены 65 работ победителей конкурса из 36 стран мира. "Серьезный набор, серьезные люди, серьезные профессионалы. Мы ориентированы на молодых профессионалов и хотим как-то помочь им представить себя в этом мире, особенно своими выставками за рубежом", - сказал Штоль. Он отметил, что выставки конкурса дают ее участникам возможность пообщаться с профессиональным сообществом и услышать мнение экспертов, а также обратиться к очень широкой публике, показать свои работы и сказать то, что они хотят. Глава представительства медиагруппы в Нью-Дели Ольга Дычева отметила, что такие мероприятия, как открывшаяся в Индии выставка, подтверждают важность не только политического и экономического, но и культурного сотрудничества между странами. "Именно молодые фотографы, которые транслируют свое видение мира через объектив, приближают народы разных стран к лучшему пониманию друг друга", - сказала она. В Индии выставка работ конкурса Стенина проводится в четвертый раз и будет открыта для публики в делийской AIFACS Gallery до 10 апреля. До Нью-Дели роуд-шоу, стартовавшее в Москве в октябре 2024 года, показывало работы участников конкурса в Сербии, Танзании, Демократической Республике Конго, ЮАР, Китае и ОАЭ. Конкурс также планирует провести выставки и в других городах мира, в том числе в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии при поддержке международных партнеров конкурса. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов - талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

https://ria.ru/20250312/stenin-2004581007.html

https://ria.ru/20250228/vystavka-2002315789.html

https://ria.ru/20250227/fotovystavka-2001987775.html

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нью-дели

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, нью-дели, россия, андрей стенин, юнеско, в мире, миа "россия сегодня"