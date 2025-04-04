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Индия и ЕС обсудят влияние американских тарифов на торговлю, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
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14:33 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/indija-2009331902.html
Индия и ЕС обсудят влияние американских тарифов на торговлю, пишут СМИ
Индия и ЕС обсудят влияние американских тарифов на торговлю, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
Индия и ЕС обсудят влияние американских тарифов на торговлю, пишут СМИ
Индия и Европейский союз в ближайшие дни обсудят влияние новых тарифов США на двустороннюю торговлю, сообщил телеканал CNBC TV18. РИА Новости, 04.04.2025
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сша
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нарендра моди
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр – РИА Новости. Индия и Европейский союз в ближайшие дни обсудят влияние новых тарифов США на двустороннюю торговлю, сообщил телеканал CNBC TV18. "Министры торговли обсудят снижение тарифов, в частности, на автомобили и комплектующие, сообщили источники", - сообщил телеканал Там напомнили, что Индия стремится в этом году заключить соглашение о свободной торговле с 27 странами Европейского союза в этом году, и объявление США о тарифах ускорило усилия обеих сторон. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но переговоры зашли в тупик в 2013 году, поскольку обе стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по этому соглашению были возобновлены в мае 2021 года. Во время визита в Индию в феврале президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Нарендра Моди решительно поддержали амбициозную цель заключения Соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.
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индия, сша, урсула фон дер ляйен, нарендра моди, евросоюз, в мире
Индия, США, Урсула фон дер Ляйен, Нарендра Моди, Евросоюз, В мире
Индия и ЕС обсудят влияние американских тарифов на торговлю, пишут СМИ

Индия и ЕС обсудят влияние новых американских тарифов на двустороннюю торговлю

© Depositphotos.com / AntartisИндия. Вид из космоса
Индия. Вид из космоса - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Depositphotos.com / Antartis
Индия. Вид из космоса. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр – РИА Новости. Индия и Европейский союз в ближайшие дни обсудят влияние новых тарифов США на двустороннюю торговлю, сообщил телеканал CNBC TV18.
«
"Министры торговли обсудят снижение тарифов, в частности, на автомобили и комплектующие, сообщили источники", - сообщил телеканал
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Вчера, 11:20
Там напомнили, что Индия стремится в этом году заключить соглашение о свободной торговле с 27 странами Европейского союза в этом году, и объявление США о тарифах ускорило усилия обеих сторон.
Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но переговоры зашли в тупик в 2013 году, поскольку обе стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по этому соглашению были возобновлены в мае 2021 года.
Во время визита в Индию в феврале президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Нарендра Моди решительно поддержали амбициозную цель заключения Соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.
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ИндияСШАУрсула фон дер ЛяйенНарендра МодиЕвросоюзВ мире
 
 
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