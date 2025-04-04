https://ria.ru/20250404/impichment-2009247165.html

Решение об импичменте лидера Южной Кореи судом было принято единогласно

Решение об импичменте лидера Южной Кореи судом было принято единогласно - РИА Новости, 04.04.2025

Решение об импичменте лидера Южной Кореи судом было принято единогласно

Конституционный суд Южной Кореи единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло всего 22 минуты, передает... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T06:12:00+03:00

2025-04-04T06:12:00+03:00

2025-04-04T06:12:00+03:00

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СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Конституционный суд Южной Кореи единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло всего 22 минуты, передает корреспондент РИА Новости из здания суда. "Оглашаю приговор. Единогласным мнением судей… Текущее время 11.22 (5.22 мск) Оглашение приговора, обвиняемому президенту Юн Сок Ёлю выносится импичмент", - заявил председатель конституционного суда Мун Хён Бэ 4 апреля, во время оглашения решения по делу об импичменте президента. Заседание суда стартовало в 11.00 (5.00 мск). Все восемь действующих судей конституционного суда проголосовали за импичмент. Как пояснил при оглашении вердикта Мун Хён Бэ, даже с учетом политической напряженности, конфликта между ветвями власти и постоянных процессов импичмента в отношении чиновников со стороны оппозиционного парламента, у президента не было достаточных оснований для введения военного положения и использования военной силы. Поэтому для действий президента не было реальных требований и причин. В то же время суд признал, что оценка президентом ситуации как кризисной, с наличием угрозы "паралича государственного управления", была закономерна, но это не оправдывает его односторонние действия, а вина за политическую напряженность не лежит только на Национальном собрании. Введение военного положения же нарушило права парламента и граждан. "Тем самым это является непростительным поведением, нарушившим конституцию", - заявил Мун Хён Бэ. Суд также признал, что для объявления военного положения нужно провести заседание правительства, но краткое заседание, где президент объявил о своем решении, было недостаточным. Кроме того, Юн Сок Ёль приказал военным использовать вертолеты, насильно проникнуть в здание парламента, а также вытаскивать оттуда депутатов, несколько раз звонил главе полиции, требуя проверить местонахождение 15 политиков для их последующего ареста. Президент также потребовал от разведки помочь командующему военным положением. Таким образом, указ о военном положении противоречил конституции, поскольку исполнительная власть не может односторонне ограничивать деятельность законодательной власти и демократических институтов. Суд признал, что президент нарушил тем самым законные права парламента, а также создал ситуацию, когда военные противостояли обычным жителям. Кроме того, проведенный во время военного положения обыск в Центральной избирательной комиссии без судебного ордера, по мнению суда, нарушил ее независимость, в то время как никаких доказательств нарушений в ходе выборов не было. Наличие же одних лишь подозрений в фальсификации выборов не может считаться возникновением кризисной ситуации, пояснил суд. "Военное положение, объявленное 3 декабря, нарушает условия, предусмотренные конституцией и законом о военном положении", - заявил председатель суда. Мун Хён Бэ назвал действия президента серьезным нарушением конституции и "фундаментальных прав" народа, подорвавшим демократические институты.

https://ria.ru/20250404/koreya-2009245091.html

https://ria.ru/20250324/koreya-2006853104.html

https://ria.ru/20250330/aziya-2008156109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, юн сок ель