https://ria.ru/20250404/ii-2009444955.html

Россия и Куба подписали соглашение о создании совместной лаборатории ИИ

Россия и Куба подписали соглашение о создании совместной лаборатории ИИ - РИА Новости, 04.04.2025

Россия и Куба подписали соглашение о создании совместной лаборатории ИИ

Правительства России и Кубы подписали соглашение о создании совместной лаборатории искусственного интеллекта в технических системах Российско-Кубинского... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T21:46:00+03:00

2025-04-04T21:46:00+03:00

2025-04-04T21:46:00+03:00

гавана

куба

россия

дмитрий чернышенко

южный федеральный университет

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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Правительства России и Кубы подписали соглашение о создании совместной лаборатории искусственного интеллекта в технических системах Российско-Кубинского научно-исследовательского центра в Южном федеральном университете и Технологическом университете Гаваны им. Хосе Антонио Эчеверрия, передает корреспондент РИА Новости. Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита на Кубу российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, приуроченного к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами. В столице республики - Гаване - прошло 22-е заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. С российской стороны соглашение подписала президент Южного федерального университета Марина Александровна Боровская, с кубинской - ректор Технологического университета Гаваны им. Хосе Антонио Эчеверрия Марта Дуния Дельгадо Дапена.

https://ria.ru/20241024/chernigovskaya-1979922347.html

гавана

куба

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гавана, куба, россия, дмитрий чернышенко, южный федеральный университет