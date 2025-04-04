https://ria.ru/20250404/ii-2009444955.html
Россия и Куба подписали соглашение о создании совместной лаборатории ИИ
Россия и Куба подписали соглашение о создании совместной лаборатории ИИ - РИА Новости, 04.04.2025
Россия и Куба подписали соглашение о создании совместной лаборатории ИИ
Правительства России и Кубы подписали соглашение о создании совместной лаборатории искусственного интеллекта в технических системах Российско-Кубинского... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:46:00+03:00
2025-04-04T21:46:00+03:00
2025-04-04T21:46:00+03:00
гавана
куба
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дмитрий чернышенко
южный федеральный университет
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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Правительства России и Кубы подписали соглашение о создании совместной лаборатории искусственного интеллекта в технических системах Российско-Кубинского научно-исследовательского центра в Южном федеральном университете и Технологическом университете Гаваны им. Хосе Антонио Эчеверрия, передает корреспондент РИА Новости. Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита на Кубу российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, приуроченного к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами. В столице республики - Гаване - прошло 22-е заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. С российской стороны соглашение подписала президент Южного федерального университета Марина Александровна Боровская, с кубинской - ректор Технологического университета Гаваны им. Хосе Антонио Эчеверрия Марта Дуния Дельгадо Дапена.
https://ria.ru/20241024/chernigovskaya-1979922347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гавана, куба, россия, дмитрий чернышенко, южный федеральный университет
Гавана, Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Южный федеральный университет
Россия и Куба подписали соглашение о создании совместной лаборатории ИИ
РФ и Куба создадут лабораторию искусственного интеллекта в технических системах