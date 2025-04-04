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Россия и Куба подписали соглашение о создании совместной лаборатории ИИ - РИА Новости, 04.04.2025
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21:46 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/ii-2009444955.html
Россия и Куба подписали соглашение о создании совместной лаборатории ИИ
Россия и Куба подписали соглашение о создании совместной лаборатории ИИ - РИА Новости, 04.04.2025
Россия и Куба подписали соглашение о создании совместной лаборатории ИИ
Правительства России и Кубы подписали соглашение о создании совместной лаборатории искусственного интеллекта в технических системах Российско-Кубинского... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:46:00+03:00
2025-04-04T21:46:00+03:00
гавана
куба
россия
дмитрий чернышенко
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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Правительства России и Кубы подписали соглашение о создании совместной лаборатории искусственного интеллекта в технических системах Российско-Кубинского научно-исследовательского центра в Южном федеральном университете и Технологическом университете Гаваны им. Хосе Антонио Эчеверрия, передает корреспондент РИА Новости. Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита на Кубу российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, приуроченного к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами. В столице республики - Гаване - прошло 22-е заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. С российской стороны соглашение подписала президент Южного федерального университета Марина Александровна Боровская, с кубинской - ректор Технологического университета Гаваны им. Хосе Антонио Эчеверрия Марта Дуния Дельгадо Дапена.
https://ria.ru/20241024/chernigovskaya-1979922347.html
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гавана, куба, россия, дмитрий чернышенко, южный федеральный университет
Гавана, Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Южный федеральный университет
Россия и Куба подписали соглашение о создании совместной лаборатории ИИ

РФ и Куба создадут лабораторию искусственного интеллекта в технических системах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИИ-процессор
ИИ-процессор - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Правительства России и Кубы подписали соглашение о создании совместной лаборатории искусственного интеллекта в технических системах Российско-Кубинского научно-исследовательского центра в Южном федеральном университете и Технологическом университете Гаваны им. Хосе Антонио Эчеверрия, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита на Кубу российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, приуроченного к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами.
В столице республики - Гаване - прошло 22-е заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
С российской стороны соглашение подписала президент Южного федерального университета Марина Александровна Боровская, с кубинской - ректор Технологического университета Гаваны им. Хосе Антонио Эчеверрия Марта Дуния Дельгадо Дапена.
Профессор Татьяна Черниговская - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Черниговская: провал между ИИ и естественным интеллектом не преодолен
24 октября 2024, 21:37
 
ГаванаКубаРоссияДмитрий ЧернышенкоЮжный федеральный университет
 
 
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