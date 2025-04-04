https://ria.ru/20250404/gosduma-2009239200.html

В Госдуме предложили радикальное средство борьбы с телефонными мошенниками

В Госдуме предложили радикальное средство борьбы с телефонными мошенниками - РИА Новости, 04.04.2025

В Госдуме предложили радикальное средство борьбы с телефонными мошенниками

Для борьбы с телефонными мошенниками необходимо на законодательном уровне закрепить право банков замораживать счета дропперов, усилить меры проверки при... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T03:28:00+03:00

2025-04-04T03:28:00+03:00

2025-04-04T03:28:00+03:00

технологии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Для борьбы с телефонными мошенниками необходимо на законодательном уровне закрепить право банков замораживать счета дропперов, усилить меры проверки при оформлении кредитов и займов онлайн, а также закрепить право банков приостанавливать на срок до двух дней перевод денежных средств, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "Необходимо на законодательном уровне закрепить право банков замораживать счета дропперов, если в отношении получателя перевода имеется информация о причастности к мошенничеству, а также принимать решения о блокировке подозрительных операций в целом", - сказал Гаврилов. Он отметил, что при этом требуется целенаправленная работа по совершенствованию критериев выявления подозрительных операций. "Это позволит банкам собирать и своевременно передавать в правоохранительные органы сведения об используемых дропперами номерах телефонов, IMEI-адресах, IP-адресах, а также оперативно блокировать не только карты, но и любые подозрительные переводы, самостоятельно вычислять и оперативно ограничивать деятельность дропперов, отказывать в открытии счёта", - рассказал парламентарий. По его мнению, это остановит массовую передачу злоумышленникам доступа к личным кабинетам мобильного банка для осуществления приёма и переводов денежных средств в любой адрес. "Необходимо законодательно закрепить создание базы данных о случаях и попытках перевода средств без согласия клиента, а также единого реестра дропперов. Обеспечение доступа к такой базе данных для всех банков, которые создают цифровые системы распознавания и автоматического предотвращения мошеннических операций (антифрод-системы), ускорит блокирование подозрительных операций", - считает депутат. По его словам, необходимо усиление мер проверки при оформлении кредитов и займов онлайн, оперативное ограничение выдачи кредитов без достаточного подтверждения личности. Например, проработать вопрос о личном обращении в банк или МФЦ перед оформлением кредита или займа онлайн, что создаст неудобство для будущего кредитополучателя, но позволит защитить его средства от мошенников. "Законодательно закрепить право банков приостанавливать на срок до двух дней перевод клиента, даже если он подтверждает своё согласие на него, но счет получателя дискредитирован, т.е. имеется информация о его использовании в мошеннических "схемах". Ввести двухдневный "период охлаждения", когда гражданин сможет отменить свою операцию, если он понял, что перевёл деньги на счёт злоумышленников и действовал под их влиянием. Аналогичную меру применить к криптокошелькам, в том числе с цифровыми рублями", - добавил парламентарий. Депутат отметил, что началось внедрение использования цифрового рубля, это позволит сохранить полный контроль за движением средств после их отправки, поскольку он создаёт надёжные условия для хранения накоплений, так как исключает риски, связанные с банкротством банков и частично мошенническими схемами. "Дополнительную защиту обеспечивает то, что цифровой рубль не хранится в коммерческих банках, а находится напрямую под контролем Банка России. Однако необходимо дополнительно продумать механизмы защиты криптокошельков, к которым могут получить доступ мошенники, а переводы при этом будут выглядеть законно", - подчеркнул Гаврилов. Депутат сообщил, что необходимо усилить обязательную проверку заёмщиков и документов со стороны банков и МФО, они должны тщательнее проверять кредитную историю и данные, перепроверять, куда ранее переводились кредитные средства гражданина, на какие цели и кому. "Повышение скорости обмена информацией для пресечения действий мошенников, когда деньги еще не успели вывести и обналичить. Важным шагом будет дальнейшее развитие и ускорение межведомственной системы взаимодействия, которая позволит госорганам, банкам и другим финансовым платформам обмениваться информацией о подозрительных действиях с большой скоростью. Это даст возможность оперативно выявлять мошеннические схемы и сразу блокировать их, не давая преступникам времени на совершение действий с украденными деньгами", - считает он. Гаврилов также предложил рассмотреть возможность временной блокировки получения кредитов и займов, если произошла утечка данных или человек совсем недавно изменил свои учетные данные, например, если кто-то случайно раскрыл свои данные мошеннику или если информация была украдена. "Предусмотреть обязательную защищенную маркировку звонков от официальных организаций и банков на экране телефона, технологические решения для создания такой маркировки имеются. Например, чтобы, когда звонит банк, на экране появляется название банка. Это помогло бы людям быстро понять, что звонок настоящий, а не от мошенников", - добавил депутат. По его словам, также следует ограничить или усилить меры защиты мессенджеров и чат-ботов государственных органов, банков и операторов связи, которые используются для общения с гражданами, поскольку мошенники часто маскируются под официальные структуры, создают чат-боты и обманывают людей через мессенджеры. "Если все важные уведомления и сообщения будут поступать только через официальные каналы (защищенная электронная почта gov.ru, официальное письмо от госоргана с QR-кодом), это поможет снизить риски", - считает Гаврилов. По его мнению, для борьбы с мошенничеством также необходимо проводить массовые информационные кампании по правовому просвещению, объяснять людям, как распознавать мошенников, какие схемы существуют, и как не попасться на обман. "Автоматическая блокировка подозрительных сообщений во время звонков. Например, если кто-то пытается получить от человека код подтверждения или другую важную информацию, система может автоматически блокировать такие звонки или получение сообщений, не давая мошенникам получить доступ к личным данным", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250403/moshennichestvo-2009075539.html

https://ria.ru/20250403/tsb-2009052951.html

https://ria.ru/20250403/mvd-2009014534.html

https://ria.ru/20250402/putin-2008883831.html

https://ria.ru/20250402/mvd-2008845997.html

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технологии, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, мошенничество, общество, россия