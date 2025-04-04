https://ria.ru/20250404/fotovystavka-2009442229.html

В Праге открылась фотовыставка "Сталинград: тогда и сегодня"

В Праге открылась фотовыставка "Сталинград: тогда и сегодня" - РИА Новости, 04.04.2025

В Праге открылась фотовыставка "Сталинград: тогда и сегодня"

Фотовыставка "Сталинград: тогда и сегодня" открылась в Русском доме в Праге, сообщили в пресс-службе дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T21:15:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Фотовыставка "Сталинград: тогда и сегодня" открылась в Русском доме в Праге, сообщили в пресс-службе дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). "Четвертого апреля в Русском доме в Праге состоялось открытие фотовыставки "Сталинград: тогда и сегодня". Организатором выступило объединение "Сталинградское наследие" - зарубежный партнер дирекции Всемирного фестиваля молодёжи", - говорится в сообщении. На выставке представлены фотографии, изображающие значимые места города-героя, в том числе Мамаев Курган. Как отметили в Дирекции ВФМ, выставка демонстрирует изменения города со времен Сталинградской битвы. Гости выставки смогут посмотреть виды Сталинграда в военное и те же самые места, но уже нынешнего Волгограда. Современные фотографии взяты из архивов граждан России, Чехии и Словакии, посетивших город, заверили в организации. "Гражданам Чехии важно знать о Сталинграде, потому что это не только часть российской истории, но и ключевой эпизод в борьбе всего мира против нацизма. Память о Сталинграде помогает понять, какой ценой был достигнут мир, осознать значение солидарности народов в самые сложные времена и увидеть пример беспримерного героизма советского народа. Сталинград - это символ стойкости и мужества, который сегодня мотивирует патриотически настроенных граждан на защиту нашей общей истории, на сохранение исторической памяти и правды. Он вдохновляет изучать прошлое, противостоять фальсификациям и передавать правду новым поколениям", - приводятся в сообщении слова участника Всемирного фестиваля молодежи-2024 из Чехии, руководителя организации "Сталинградское наследие" Якуба Зибы. В Дирекции отметили, что после завершения экспозиции организаторы передадут фотографии Русскому дому а Праге. Выставка будет открытой для посетителей до 12 мая.

https://ria.ru/20250201/volgograd-1996770737.html

https://ria.ru/20250317/osvobozhdenie-2005046651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

прага, чехия, сталинград, 80-летие победы в великой отечественной войне