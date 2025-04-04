В Праге открылась фотовыставка "Сталинград: тогда и сегодня"
ВФМ: фотовыставка "Сталинград: тогда и сегодня" открылась в Русском доме в Праге
© РИА Новости / А. Курунин | Перейти в медиабанкВид на горящий город Сталинград. 23 августа 1942 года
Вид на горящий город Сталинград. 23 августа 1942 года . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Фотовыставка "Сталинград: тогда и сегодня" открылась в Русском доме в Праге, сообщили в пресс-службе дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).
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"Четвертого апреля в Русском доме в Праге состоялось открытие фотовыставки "Сталинград: тогда и сегодня". Организатором выступило объединение "Сталинградское наследие" - зарубежный партнер дирекции Всемирного фестиваля молодёжи", - говорится в сообщении.
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На выставке представлены фотографии, изображающие значимые места города-героя, в том числе Мамаев Курган. Как отметили в Дирекции ВФМ, выставка демонстрирует изменения города со времен Сталинградской битвы. Гости выставки смогут посмотреть виды Сталинграда в военное и те же самые места, но уже нынешнего Волгограда. Современные фотографии взяты из архивов граждан России, Чехии и Словакии, посетивших город, заверили в организации.
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"Гражданам Чехии важно знать о Сталинграде, потому что это не только часть российской истории, но и ключевой эпизод в борьбе всего мира против нацизма. Память о Сталинграде помогает понять, какой ценой был достигнут мир, осознать значение солидарности народов в самые сложные времена и увидеть пример беспримерного героизма советского народа. Сталинград - это символ стойкости и мужества, который сегодня мотивирует патриотически настроенных граждан на защиту нашей общей истории, на сохранение исторической памяти и правды. Он вдохновляет изучать прошлое, противостоять фальсификациям и передавать правду новым поколениям", - приводятся в сообщении слова участника Всемирного фестиваля молодежи-2024 из Чехии, руководителя организации "Сталинградское наследие" Якуба Зибы.
В Дирекции отметили, что после завершения экспозиции организаторы передадут фотографии Русскому дому а Праге.
Выставка будет открытой для посетителей до 12 мая.