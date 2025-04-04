https://ria.ru/20250404/es-2009447020.html

Еврокомиссар заявил о необходимости обновить торговые отношения ЕС и США

Еврокомиссар заявил о необходимости обновить торговые отношения ЕС и США - РИА Новости, 04.04.2025

Еврокомиссар заявил о необходимости обновить торговые отношения ЕС и США

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщил, что два часа обсуждал с министром торговли США Говардом Лютником "несправедливые пошлины", заявил о... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:09:00+03:00

2025-04-04T22:09:00+03:00

2025-04-04T22:09:00+03:00

экономика

сша

брюссель

вашингтон (штат)

марош шефчович

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщил, что два часа обсуждал с министром торговли США Говардом Лютником "несправедливые пошлины", заявил о необходимости обновить торговые отношения. "Откровенный двухчасовой обмен мнениями с министром Лютником… Я ясно обозначил: пошлины США наносят ущерб и необоснованны. Торговые отношения ЕС-США нуждаются в новом подходе. ЕС привержен содержательным переговорам, но также готов защищать наши интересы. Мы остаемся на связи", - написал он в сети X. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009023397.html

сша

брюссель

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, брюссель, вашингтон (штат), марош шефчович, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт