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Еврокомиссар заявил о необходимости обновить торговые отношения ЕС и США - РИА Новости, 04.04.2025
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22:09 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/es-2009447020.html
Еврокомиссар заявил о необходимости обновить торговые отношения ЕС и США
Еврокомиссар заявил о необходимости обновить торговые отношения ЕС и США - РИА Новости, 04.04.2025
Еврокомиссар заявил о необходимости обновить торговые отношения ЕС и США
Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщил, что два часа обсуждал с министром торговли США Говардом Лютником "несправедливые пошлины", заявил о... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:09:00+03:00
2025-04-04T22:09:00+03:00
экономика
сша
брюссель
вашингтон (штат)
марош шефчович
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщил, что два часа обсуждал с министром торговли США Говардом Лютником "несправедливые пошлины", заявил о необходимости обновить торговые отношения. "Откровенный двухчасовой обмен мнениями с министром Лютником… Я ясно обозначил: пошлины США наносят ущерб и необоснованны. Торговые отношения ЕС-США нуждаются в новом подходе. ЕС привержен содержательным переговорам, но также готов защищать наши интересы. Мы остаемся на связи", - написал он в сети X. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
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экономика, сша, брюссель, вашингтон (штат), марош шефчович, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Брюссель, Вашингтон (штат), Марош Шефчович, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Еврокомиссар заявил о необходимости обновить торговые отношения ЕС и США

Еврокомиссар Шефчович призвал главу Минторга США обновить торговые отношения

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщил, что два часа обсуждал с министром торговли США Говардом Лютником "несправедливые пошлины", заявил о необходимости обновить торговые отношения.
«
"Откровенный двухчасовой обмен мнениями с министром Лютником… Я ясно обозначил: пошлины США наносят ущерб и необоснованны. Торговые отношения ЕС-США нуждаются в новом подходе. ЕС привержен содержательным переговорам, но также готов защищать наши интересы. Мы остаемся на связи", - написал он в сети X.
Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
ЕС готов к переговорам по пошлинам, заявила Глава ЕК
3 апреля, 06:30
 
ЭкономикаСШАБрюссельВашингтон (штат)Марош ШефчовичУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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