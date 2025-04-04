https://ria.ru/20250404/ekspert-2009250337.html

Эксперт прокомментировал импичмент президента Южной Кореи

Эксперт прокомментировал импичмент президента Южной Кореи - РИА Новости, 04.04.2025

Эксперт прокомментировал импичмент президента Южной Кореи

Если демократы в Южной Корее придут к власти посредством досрочных выборов президента, они будут проводить сбалансированную дипломатию, улучшая отношения с... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T07:15:00+03:00

2025-04-04T07:15:00+03:00

2025-04-04T10:37:00+03:00

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СЕУЛ, 4 апр – РИА Новости. Если демократы в Южной Корее придут к власти посредством досрочных выборов президента, они будут проводить сбалансированную дипломатию, улучшая отношения с Россией и Китаем, заявил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, Конституционный суд Южной Кореи спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний всеми восьмью голосами "за" единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло 22 минуты. "Ожидается, что Демократическая партия откажется от чрезмерно проамериканской дипломатии, характерной для периода правления администрации Юн Сок Ёля, и будет проводить сбалансированную дипломатию, улучшая отношения с Россией и Китаем", - заявил эксперт. Он отметил, что в первом проекте резолюции об импичменте, подготовленном демократами, прямо указывалось, что "под предлогом так называемой дипломатии ценностей", игнорируя геополитический баланс, Юн Сок Ёль враждебно относился к Северной Корее, Китаю и России, тем самым способствуя "изоляции" Южной Кореи в регионе Северо-Восточной Азии, провоцировал угрозу войны, пренебрегал государственной безопасностью и обязанностью по защите граждан. Когда первый проект импичмента в начале декабря прошлого года был отклонён из-за нехватки голосов, демократы подали на голосование вторую версию, которая и прошла в парламенте 14 декабря. Но во второй версии проекта указанные причины импичмента уже не упоминались.

https://ria.ru/20250404/impichment-2009247165.html

https://ria.ru/20250404/koreya-2009248749.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, россия, китай, юн сок ель