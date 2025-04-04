https://ria.ru/20250404/dubinskiy-2009230448.html

"Удар по Украине": в Раде оценили слова спецпосланника Трампа о России

"Удар по Украине": в Раде оценили слова спецпосланника Трампа о России - РИА Новости, 04.04.2025

"Удар по Украине": в Раде оценили слова спецпосланника Трампа о России

Украинские власти жаждут введения новых санкций против России, но забывают, что они следующие в списке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:21:00+03:00

2025-04-04T01:21:00+03:00

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МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. Украинские власти жаждут введения новых санкций против России, но забывают, что они следующие в списке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."В телемарафоне очень радуются угрозам США ввести санкции против РФ. Это значит, что в Офисе Зеленского так и не понимают, или забыли, что следующий принудительный удар будет по Украине", — написал он.Парламентарий предположил, что президент США Дональд Трамп не станет применять односторонний подход, поэтому киевскому режиму стоит приготовиться к последствиям.Второго апреля спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News заявил о возможном введении новых санкций в отношении России, в том числе против нефтедобывающей промышленности.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250403/nato-2009208009.html

https://ria.ru/20250403/nemezida--2008925264.html

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в мире, россия, сша, москва, александр дубинский, верховная рада украины