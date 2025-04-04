https://ria.ru/20250404/dagestan-2009450037.html

Детей жительницы Дагестана, избившей дочь до комы, передали под опеку

Детей жительницы Дагестана, избившей дочь до комы, передали под опеку - РИА Новости, 04.04.2025

Детей жительницы Дагестана, избившей дочь до комы, передали под опеку

Дети жительницы дагестанского Каспийска, ставшей фигурантом уголовного дела из-за жестокого обращения с дочерью, переданы под опеку в другую семью, сообщила РИА РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:44:00+03:00

2025-04-04T22:44:00+03:00

2025-04-04T22:44:00+03:00

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 4 апр - РИА Новости. Дети жительницы дагестанского Каспийска, ставшей фигурантом уголовного дела из-за жестокого обращения с дочерью, переданы под опеку в другую семью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова. В марте в отношении жительницы Каспийска возбудили уголовного дела по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ). По данным следствия, 20 марта она избила трехлетнюю дочь, ребенка госпитализировали. В минздраве республики тогда сообщили РИА Новости, что девочка находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В прокуратуре республики сообщили РИА Новости, что у женщины четверо детей, она проживала с ними и с гражданским мужем в съемной квартире. "Мать - под следствием, дети переданы под опеку. Их приняла другая семья, с ними все хорошо", - сообщила Ежова. По ее словам, избитая девочка все еще находится в коме.

https://ria.ru/20250324/devochka-2006932147.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан