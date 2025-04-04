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Детей жительницы Дагестана, избившей дочь до комы, передали под опеку
Детей жительницы Дагестана, избившей дочь до комы, передали под опеку - РИА Новости, 04.04.2025
Детей жительницы Дагестана, избившей дочь до комы, передали под опеку
Дети жительницы дагестанского Каспийска, ставшей фигурантом уголовного дела из-за жестокого обращения с дочерью, переданы под опеку в другую семью, сообщила РИА РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:44:00+03:00
2025-04-04T22:44:00+03:00
2025-04-04T22:44:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 4 апр - РИА Новости. Дети жительницы дагестанского Каспийска, ставшей фигурантом уголовного дела из-за жестокого обращения с дочерью, переданы под опеку в другую семью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова. В марте в отношении жительницы Каспийска возбудили уголовного дела по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ). По данным следствия, 20 марта она избила трехлетнюю дочь, ребенка госпитализировали. В минздраве республики тогда сообщили РИА Новости, что девочка находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В прокуратуре республики сообщили РИА Новости, что у женщины четверо детей, она проживала с ними и с гражданским мужем в съемной квартире. "Мать - под следствием, дети переданы под опеку. Их приняла другая семья, с ними все хорошо", - сообщила Ежова. По ее словам, избитая девочка все еще находится в коме.
https://ria.ru/20250324/devochka-2006932147.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Детей жительницы Дагестана, избившей дочь до комы, передали под опеку
Детей фигурантки дела об избиении дочери жительницы Дагестана передали под опеку
МАХАЧКАЛА, 4 апр - РИА Новости. Дети жительницы дагестанского Каспийска, ставшей фигурантом уголовного дела из-за жестокого обращения с дочерью, переданы под опеку в другую семью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова.
В марте в отношении жительницы Каспийска возбудили уголовного дела по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ). По данным следствия, 20 марта она избила трехлетнюю дочь, ребенка госпитализировали. В минздраве республики тогда сообщили РИА Новости, что девочка находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В прокуратуре республики сообщили РИА Новости, что у женщины четверо детей, она проживала с ними и с гражданским мужем в съемной квартире.
«
"Мать - под следствием, дети переданы под опеку. Их приняла другая семья, с ними все хорошо", - сообщила Ежова.
По ее словам, избитая девочка все еще находится в коме.