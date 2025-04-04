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Детей жительницы Дагестана, избившей дочь до комы, передали под опеку - РИА Новости, 04.04.2025
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22:44 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/dagestan-2009450037.html
Детей жительницы Дагестана, избившей дочь до комы, передали под опеку
Детей жительницы Дагестана, избившей дочь до комы, передали под опеку - РИА Новости, 04.04.2025
Детей жительницы Дагестана, избившей дочь до комы, передали под опеку
Дети жительницы дагестанского Каспийска, ставшей фигурантом уголовного дела из-за жестокого обращения с дочерью, переданы под опеку в другую семью, сообщила РИА РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:44:00+03:00
2025-04-04T22:44:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 4 апр - РИА Новости. Дети жительницы дагестанского Каспийска, ставшей фигурантом уголовного дела из-за жестокого обращения с дочерью, переданы под опеку в другую семью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова. В марте в отношении жительницы Каспийска возбудили уголовного дела по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ). По данным следствия, 20 марта она избила трехлетнюю дочь, ребенка госпитализировали. В минздраве республики тогда сообщили РИА Новости, что девочка находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В прокуратуре республики сообщили РИА Новости, что у женщины четверо детей, она проживала с ними и с гражданским мужем в съемной квартире. "Мать - под следствием, дети переданы под опеку. Их приняла другая семья, с ними все хорошо", - сообщила Ежова. По ее словам, избитая девочка все еще находится в коме.
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Наталья Макарова
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Детей жительницы Дагестана, избившей дочь до комы, передали под опеку

Детей фигурантки дела об избиении дочери жительницы Дагестана передали под опеку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 4 апр - РИА Новости. Дети жительницы дагестанского Каспийска, ставшей фигурантом уголовного дела из-за жестокого обращения с дочерью, переданы под опеку в другую семью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова.
В марте в отношении жительницы Каспийска возбудили уголовного дела по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ). По данным следствия, 20 марта она избила трехлетнюю дочь, ребенка госпитализировали. В минздраве республики тогда сообщили РИА Новости, что девочка находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В прокуратуре республики сообщили РИА Новости, что у женщины четверо детей, она проживала с ними и с гражданским мужем в съемной квартире.
«
"Мать - под следствием, дети переданы под опеку. Их приняла другая семья, с ними все хорошо", - сообщила Ежова.
По ее словам, избитая девочка все еще находится в коме.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии ребенка, избитого матерью
24 марта, 13:23
 
ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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