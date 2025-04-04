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Освобождение Братиславы от немецко-фашистских захватчиков (1945)

Освобождение Братиславы от немецко-фашистских захватчиков (1945) - РИА Новости, 04.04.2025

Освобождение Братиславы от немецко-фашистских захватчиков (1945)

4 апреля 1945 года советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Словакии – Братиславу. Это произошло в рамках Братиславско-Брновской... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T04:51:00+03:00

2025-04-04T04:51:00+03:00

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великая отечественная война (1941-1945)

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4 апреля 1945 года советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Словакии – Братиславу. Это произошло в рамках Братиславско-Брновской наступательной операции. Братиславско-Брновская наступательная операция была проведена 25 марта – 5 мая 1945 года войсками правого крыла и центра 2-го Украинского фронта (командующий – маршал Советского Союза Родион Малиновский) с целью разгрома группировки противника в районе Братиславы, Брно, Знаймо и завершения освобождения Словакии и частично Моравии. Во второй половине февраля 1945 года войска правого крыла и центра 2-го Украинского фронта в ходе Западно-Карпатской операции на ряде участков преодолели Словацкие Рудные горы, отбросили противника на правый берег реки Грон и приступили к подготовке нового наступления. Ставка Верховного Главнокомандования приказала командующему фронтом Малиновскому нанести удары в направлениях Брно и Братиславы.По замыслу советского командования главный удар наносили в направлении Братиславы, Малацки, Брно силами 53-й и 7-й гвардейской армий при поддержке 1-й гвардейской конно-механизированной группы. Еще один удар в направлении на город Тренчин наносила 40-я армия.53-я и 7-я гвардейские армии должны были форсировать реку Грон, прорвать оборону противника, после чего в брешь вводилась 1-я гвардейская конно-механизированная группа генерала Иссы Плиева. Она должна была развить успех общевойсковых армий, не дать врагу закрепиться на тыловых заранее подготовленных рубежах обороны на реках Нитра, Ваг и Морава. Непосредственно Братиславу должна была взять 7-я гвардейская армия. На втором этапе операции предполагалось освободить Брно. Привлекаемые к операции войска насчитывали 352,3 тысячи человек, около 6,2 тысячи орудий и минометов, 246 танков и самоходных артиллерийских установок. Против советских войск оборонялась германская восьмая армия группы армий "Юг" (со 2 мая "Австрия"), насчитывающая 200 тысяч человек, 1,8 тысячи орудий и минометов, 120 танков и штурмовых орудий. Соединения и части противника занимали заранее подготовленные, хорошо развитые в инженерном отношении оборонительные полосы и рубежи, построенные с использованием большого числа рек, горных кряжей и населенных пунктов. Крупные города и населенные пункты были подготовлены к круговой обороне.В марте войска 2-го Украинского фронта провели подготовку к наступлению, в ходе которой особое внимание обращалось на обеспечение армий горно-вьючным транспортом и переправочными средствами для действий в горно-лесистой местности и в условиях весеннего разлива многочисленных рек.В ночь на 25 марта передовые батальоны главной ударной группировки фронта форсировали реку Грон в полосе шириной 17 километров и захватили несколько плацдармов на ее правом берегу. Одновременно военнослужащие понтонных частей стали наводить переправы через реку.В шесть часов утра того же дня началась мощная артиллерийская подготовка. После этого реку форсировали главные силы 2-го Украинского фронта. Части Советской армии прорвали оборону противника и начали развивать наступление на Брно и Братиславу. 26 марта в сражение была введена 1-я гвардейская конно-механизированная группа. Группа Плиева завершила прорыв тактической зоны обороны противника и устремилась в оперативную глубину, с ходу преодолев реку Нитра. В результате к 28 марта ударная группировка 2-го Украинского фронта создала брешь до 135 километров по фронту и 40 километров в глубину. Наступление, несмотря на весеннюю распутицу и половодье, успешно развивалось. 30 марта была форсирована полноводная река Ваг. 1 апреля войска главной группировки фронта взяли города Трнава, Глоговец и Сенец, которые прикрывали непосредственные подступы к Братиславе.В конце марта вслед за войсками центра после затяжных оборонительных боев в Словацких Рудных горах перешли в наступление войска правого крыла 2-го Украинского фронта усилиями 40-й армии. Вражеская оборона оказалась прорванной во всей полосе. 1 апреля 7-я гвардейская армия вышла к восточной и северо-восточной окраинам Братиславы. Кроме того, часть корпусов 7-й армии и группы Плиева вышли к горам Малые Карпаты – в районы северо-восточнее города.Братиславу немецкое командование основательно укрепило. На подступах к городу были вырыты рвы, поставлены минные поля, во многих каменных зданиях оборудованы огневые точки, улицы перекрыты надолбами, завалами и баррикадами. Северную окраину Братиславы прикрывали Малые Карпаты, с юга – реки Дунай и Малый Дунай, поэтому большую часть огневых средств немцы выдвинули на восточную окраину – на участок между горами и рекой. Внешний обвод укреплений состоял из трех линий траншей с многочисленными железобетонными огневыми точками. Город защищали остатки разбитых фронтовых частей, а также многочисленные вспомогательные подразделения, ополченческие, саперные и трудовые батальоны.2 апреля советские войска прорвали внешний обвод обороны противника и ворвались в восточную и северо-восточную окраины Братиславы. Для лучшей координации действий были сформированы штурмовые группы. Штурмовали каждый квартал, каждую улицу и каждый дом. Одновременно часть сил 7-й армии и группы Плиева рвались к городу через Малые Карпаты, ломая рубеж обороны врага среди лесистых гор. В результате была создана угроза обхода города с севера и северо-запада. Немцы контратаковали, пытаясь отбросить советские войска от коммуникаций на северо-западе, однако их усилия не увенчались успехом.К 12 часам 4 апреля силы Красной армии вышли к центру Братиславы. Начался последний решительный штурм города. К исходу дня после ожесточенных боев столица Словакии была взята – открылась прямая дорога на Вену. В Москве в честь героев штурма прогремел торжественный салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Почетные наименования "Братиславских" получили 15 соединений и частей 2-го Украинского фронта.На брновском направлении войска главной группировки фронта совместно с 6-й гвардейской танковой армией встретили сильное сопротивление немецких войск на промежуточных оборонительных рубежах, однако сломили силы противника и освободили Брно 26 апреля.С 27 апреля эта группировка и примкнувшая к ним 40-я армия продолжили наступление на север навстречу войскам 4-го Украинского фронта, чтобы соединиться с ними в районе Оломоуца и окружить группу армий "Центр" в Карпатах. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. М.: Воениздат, 2004)

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справки, братислава, история, ссср, великая отечественная война (1941-1945)