https://ria.ru/20250404/armeniya-2009405792.html

В Армении запланировали насыщенную программу празднования 80-летия Победы

В Армении запланировали насыщенную программу празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 04.04.2025

В Армении запланировали насыщенную программу празднования 80-летия Победы

В Армении ожидается насыщенная программа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил в пятницу журналистам посол РФ в Ереване Сергей... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:52:00+03:00

2025-04-04T17:52:00+03:00

2025-04-04T17:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

армения

россия

ереван

сергей копыркин

снг

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 4 апр - РИА Новости. В Армении ожидается насыщенная программа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил в пятницу журналистам посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. "Что касается мероприятий, посвященных Великой Победе, здесь, в Республике Армения, их очень много. Я должен сказать, что и наши загранучреждения, и общественные организации ведут активную подготовку. Есть очень насыщенный план проведения такого рода мероприятий, посвященных этой знаменательной дате", - отметил посол. По его словам, посольство координирует эту работу совместно с представительством Россотрудничества. "Это и "Сад памяти", который проходит каждый год, как вы знаете. Конечно, 9 мая, это и "Бессмертный полк". Я не буду сейчас все перечислять, но, действительно, этих мероприятий очень много", - отметил Копыркин. Он уточнил, что посольство координирует свои действия и с армянской стороной." Вы знаете, что в рамках СНГ на уровне глав государств и правительств СНГ принято соответствующее решение. Есть общий план проведения мероприятий, посвященных этой годовщине. Планируется вручение юбилейных медалей нашим дорогим ветеранам. Армянские ветераны будут присутствовать на торжественных мероприятиях и в Москве, и в Санкт-Петербурге в мае. Так что очень большая программа. Мы делаем все, чтобы эта дата была достойно отмечена здесь, в Республике Армения, в наших странах, и очень ценим то взаимодействие, которое есть между нами в отношении сохранения памяти о Великой Отечественной войне и о подвиге народов Советского Союза", - подчеркнул российский посол.

https://ria.ru/20250314/pashinyan-2005045433.html

армения

россия

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, россия, ереван, сергей копыркин, снг, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне