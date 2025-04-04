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В Армении запланировали насыщенную программу празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 04.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:52 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/armeniya-2009405792.html
В Армении запланировали насыщенную программу празднования 80-летия Победы
В Армении запланировали насыщенную программу празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 04.04.2025
В Армении запланировали насыщенную программу празднования 80-летия Победы
В Армении ожидается насыщенная программа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил в пятницу журналистам посол РФ в Ереване Сергей... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:52:00+03:00
2025-04-04T17:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
армения
россия
ереван
сергей копыркин
снг
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЕРЕВАН, 4 апр - РИА Новости. В Армении ожидается насыщенная программа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил в пятницу журналистам посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. "Что касается мероприятий, посвященных Великой Победе, здесь, в Республике Армения, их очень много. Я должен сказать, что и наши загранучреждения, и общественные организации ведут активную подготовку. Есть очень насыщенный план проведения такого рода мероприятий, посвященных этой знаменательной дате", - отметил посол. По его словам, посольство координирует эту работу совместно с представительством Россотрудничества. "Это и "Сад памяти", который проходит каждый год, как вы знаете. Конечно, 9 мая, это и "Бессмертный полк". Я не буду сейчас все перечислять, но, действительно, этих мероприятий очень много", - отметил Копыркин. Он уточнил, что посольство координирует свои действия и с армянской стороной." Вы знаете, что в рамках СНГ на уровне глав государств и правительств СНГ принято соответствующее решение. Есть общий план проведения мероприятий, посвященных этой годовщине. Планируется вручение юбилейных медалей нашим дорогим ветеранам. Армянские ветераны будут присутствовать на торжественных мероприятиях и в Москве, и в Санкт-Петербурге в мае. Так что очень большая программа. Мы делаем все, чтобы эта дата была достойно отмечена здесь, в Республике Армения, в наших странах, и очень ценим то взаимодействие, которое есть между нами в отношении сохранения памяти о Великой Отечественной войне и о подвиге народов Советского Союза", - подчеркнул российский посол.
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армения
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в мире, армения, россия, ереван, сергей копыркин, снг, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Армения, Россия, Ереван, Сергей Копыркин, СНГ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Армении запланировали насыщенную программу празднования 80-летия Победы

Посол Копыркин: в Армении готовят насыщенную программу к празднованию Дня Победы

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ЕРЕВАН, 4 апр - РИА Новости. В Армении ожидается насыщенная программа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил в пятницу журналистам посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
«
"Что касается мероприятий, посвященных Великой Победе, здесь, в Республике Армения, их очень много. Я должен сказать, что и наши загранучреждения, и общественные организации ведут активную подготовку. Есть очень насыщенный план проведения такого рода мероприятий, посвященных этой знаменательной дате", - отметил посол.
По его словам, посольство координирует эту работу совместно с представительством Россотрудничества.
"Это и "Сад памяти", который проходит каждый год, как вы знаете. Конечно, 9 мая, это и "Бессмертный полк". Я не буду сейчас все перечислять, но, действительно, этих мероприятий очень много", - отметил Копыркин.
Он уточнил, что посольство координирует свои действия и с армянской стороной." Вы знаете, что в рамках СНГ на уровне глав государств и правительств СНГ принято соответствующее решение. Есть общий план проведения мероприятий, посвященных этой годовщине. Планируется вручение юбилейных медалей нашим дорогим ветеранам. Армянские ветераны будут присутствовать на торжественных мероприятиях и в Москве, и в Санкт-Петербурге в мае. Так что очень большая программа. Мы делаем все, чтобы эта дата была достойно отмечена здесь, в Республике Армения, в наших странах, и очень ценим то взаимодействие, которое есть между нами в отношении сохранения памяти о Великой Отечественной войне и о подвиге народов Советского Союза", - подчеркнул российский посол.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреАрменияРоссияЕреванСергей КопыркинСНГФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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