https://ria.ru/20250404/arest-2009416049.html

В Москве арестовали учредителя IT-компании "Аеза Групп"

В Москве арестовали учредителя IT-компании "Аеза Групп" - РИА Новости, 04.04.2025

В Москве арестовали учредителя IT-компании "Аеза Групп"

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца учредителя петербургской IT-компании "Аеза Групп" Арсения Пензева, обвиняемого в пособничестве в участии в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:34:00+03:00

2025-04-04T18:34:00+03:00

2025-04-04T18:34:00+03:00

происшествия

москва

санкт-петербург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца учредителя петербургской IT-компании "Аеза Групп" Арсения Пензева, обвиняемого в пособничестве в участии в преступном сообществе и в попытке сбыта наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пензева Арсения Александровича на два месяца", - сказали в суде. Ему предъявлено обвинение в пособничестве в участии в преступном сообществе (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 210) и в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ранее в пятницу этот же суд арестовал по аналогичному обвинению гендиректора компании Юрия Бозояна. Вместе с ними по делу арестованы еще четыре фигуранта: Максим Орел, Татьяна Зубова, Георгий Лаврухин, Владимир Гаста. Подробностями РИА Новости пока не располагает. "Коммерсант" писал, что ранее сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в офисе IT-компании "Аеза Групп" на Зольной улице в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250211/soshalskiy-1998521757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)