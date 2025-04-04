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В Москве арестовали учредителя IT-компании "Аеза Групп" - РИА Новости, 04.04.2025
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18:34 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/arest-2009416049.html
В Москве арестовали учредителя IT-компании "Аеза Групп"
В Москве арестовали учредителя IT-компании "Аеза Групп" - РИА Новости, 04.04.2025
В Москве арестовали учредителя IT-компании "Аеза Групп"
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца учредителя петербургской IT-компании "Аеза Групп" Арсения Пензева, обвиняемого в пособничестве в участии в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:34:00+03:00
2025-04-04T18:34:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца учредителя петербургской IT-компании "Аеза Групп" Арсения Пензева, обвиняемого в пособничестве в участии в преступном сообществе и в попытке сбыта наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пензева Арсения Александровича на два месяца", - сказали в суде. Ему предъявлено обвинение в пособничестве в участии в преступном сообществе (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 210) и в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ранее в пятницу этот же суд арестовал по аналогичному обвинению гендиректора компании Юрия Бозояна. Вместе с ними по делу арестованы еще четыре фигуранта: Максим Орел, Татьяна Зубова, Георгий Лаврухин, Владимир Гаста. Подробностями РИА Новости пока не располагает. "Коммерсант" писал, что ранее сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в офисе IT-компании "Аеза Групп" на Зольной улице в Санкт-Петербурге.
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происшествия, москва, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москве арестовали учредителя IT-компании "Аеза Групп"

Суд арестовал учредителя "Аезы Групп" Пензева по делу о попытке сбыта наркотиков

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца учредителя петербургской IT-компании "Аеза Групп" Арсения Пензева, обвиняемого в пособничестве в участии в преступном сообществе и в попытке сбыта наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пензева Арсения Александровича на два месяца", - сказали в суде.
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Ему предъявлено обвинение в пособничестве в участии в преступном сообществе (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 210) и в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Ранее в пятницу этот же суд арестовал по аналогичному обвинению гендиректора компании Юрия Бозояна.
Вместе с ними по делу арестованы еще четыре фигуранта: Максим Орел, Татьяна Зубова, Георгий Лаврухин, Владимир Гаста.
Подробностями РИА Новости пока не располагает.
"Коммерсант" писал, что ранее сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в офисе IT-компании "Аеза Групп" на Зольной улице в Санкт-Петербурге.
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