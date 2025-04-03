https://ria.ru/20250403/zhitelnitsa-2009113452.html

Жительница Орска рассказала, как выжила во время паводка

Жительница Орска рассказала, как выжила во время паводка - РИА Новости, 03.04.2025

Жительница Орска рассказала, как выжила во время паводка

Жительница Орска Инга Иванова и спустя год после большого паводка, затопившего старую часть города, не может говорить о случившемся спокойно. Женщина рассказала РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:29:00+03:00

2025-04-03T14:29:00+03:00

2025-04-03T16:23:00+03:00

орск

урал

хмельницкий (город)

тарас шевченко

происшествия

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ОРСК (Оренбургская область), 3 апр – РИА Новости. Жительница Орска Инга Иванова и спустя год после большого паводка, затопившего старую часть города, не может говорить о случившемся спокойно. Женщина рассказала корреспонденту РИА Новости, побывавшему в Орске накануне годовщины трагедии, что во время бедствия весной 2024 года людям приходилось спать в машинах и палатках, ее семья также провела две недели без света, газа и питьевой воды в затопленной части города. Иванова гуляет с внучкой в саду имени Тараса Шевченко, который расположен в старой части Орска. Сейчас парк выглядит благоустроенным, а год назад, по словам женщины, во время паводка лавочки и детская площадка оказались полностью под водой. "Здесь было полностью затоплено. Мы гуляли здесь, всегда полиция дежурила. От сада Шевченко до парка Хмельницкого все было затоплено: мануфактурная лавка, училище. Здесь был ужас, собаки плавали мертвые", - рассказывает Иванова. Как сообщила женщина, ее дом находится неподалеку, на возвышенности, его не затопило, но здания, который были ниже, оказались в воде, например, двухэтажные дома были затоплены до окон второго этажа. Сама она не стала уезжать из затопленной части города, муж прикован к постели и его сложно было эвакуировать. По ее словам, у них не было света, газа. "Вся семья, у детей дом рядом с нашим, приняли решение быть дома. У нас был газовый большой баллон, мы на нём готовили, и как-то вот выкрутились. Две недели, наверное, мы точно так жили. Некоторые люди в палатках жили возле "Магнита" - смотрели за своими домами. На площади Кириллова жили в машинах и рядом с нашим домом - мы специально ворота открыли. Я спрашивала у них, почему вы не эвакуировались? Одни говорили, что кошка родила котят, у кого-то собака - просто вот жалели своих животных", - рассказывает Иванова. Женщина отметила, что в тот период многие жители города откликнулись на беду своих соседей и помогали кто чем мог и людям, и животным. "Сотрудники магазинов "Желен" и "Светофор" отдали просроченное мясо, консервы – ими мы кормили собак. Батюшки вместе с нами были, я проходила иногда через храм (храм Преображения Господня находится на горе и его территория была не затопленной – ред.), смотрела, там мужики что-то готовили на огне и батюшка с ними сидел. Еще один мужчина, у него магазинчик, я там мясо беру всегда, он вообще бесплатно все раздавал: консервы, воду. Потом поставил генератор, чтобы у него все телефоны заряжали. Потом вода ушла, и мы стали жить, как-то справились все вместе. Конечно, трагедия сплотила жителей, стали больше переживать за свой город", - сообщила Иванова. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орск под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.

https://realty.ria.ru/20250326/rossija-2007455221.html

https://ria.ru/20250322/rossija-2006634156.html

https://ria.ru/20250325/navodnenie-2007248159.html

орск

урал

хмельницкий (город)

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орск, урал, хмельницкий (город), тарас шевченко, происшествия