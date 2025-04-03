https://ria.ru/20250403/vsu-2009028268.html

ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре, заявил Марочко

ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре, заявил Марочко - РИА Новости, 03.04.2025

ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре, заявил Марочко

Российские военнослужащие уничтожили украинский опорный пункт в одном из районов Часова Яра, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 03.04.2025

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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинский опорный пункт в одном из районов Часова Яра, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате успешных освободительных действий ВС РФ уничтожили опорный пункт украинских боевиков, расположенный на улице Чехова в городе Часов Яр. Противник удерживал опорник на протяжении длительного времени", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что российским бойцам удалось выбить ВСУ с занимаемых позиций восточнее уничтоженного опорного пункта. Ранее в МО сообщили, что операторы БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250402/chasovyar-1981337707.html

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