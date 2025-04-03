Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре, заявил Марочко - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:03 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/vsu-2009028268.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре, заявил Марочко
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре, заявил Марочко - РИА Новости, 03.04.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре, заявил Марочко
Российские военнослужащие уничтожили украинский опорный пункт в одном из районов Часова Яра, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T08:03:00+03:00
2025-04-03T08:03:00+03:00
часов яр
чехов
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_0531d3fd29a22647219a025397f72710.jpg
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинский опорный пункт в одном из районов Часова Яра, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате успешных освободительных действий ВС РФ уничтожили опорный пункт украинских боевиков, расположенный на улице Чехова в городе Часов Яр. Противник удерживал опорник на протяжении длительного времени", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что российским бойцам удалось выбить ВСУ с занимаемых позиций восточнее уничтоженного опорного пункта. Ранее в МО сообщили, что операторы БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250402/chasovyar-1981337707.html
часов яр
чехов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f8ff9b81faa247957098a55d43003d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
часов яр, чехов, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Часов Яр, Чехов, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре, заявил Марочко

Марочко: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в одном из районов в Часовом Яре

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинский опорный пункт в одном из районов Часова Яра, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В результате успешных освободительных действий ВС РФ уничтожили опорный пункт украинских боевиков, расположенный на улице Чехова в городе Часов Яр. Противник удерживал опорник на протяжении длительного времени", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Марочко отметил, что российским бойцам удалось выбить ВСУ с занимаемых позиций восточнее уничтоженного опорного пункта.
Ранее в МО сообщили, что операторы БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
2 апреля, 10:46
 
Часов ЯрЧеховАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала