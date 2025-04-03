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На Украине назвали отличие Зеленского от Трампа - РИА Новости, 03.04.2025
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16:08 03.04.2025 (обновлено: 17:18 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ukraine-2009141239.html
На Украине назвали отличие Зеленского от Трампа
На Украине назвали отличие Зеленского от Трампа - РИА Новости, 03.04.2025
На Украине назвали отличие Зеленского от Трампа
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале сравнил президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. РИА Новости, 03.04.2025
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале сравнил президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского."В чем разница между Зеленским и Трампом. Трамп продает золотые визы для жизни в США. Зеленский продает визу для выезда с Украины", — написал он.Накануне американский лидер объявил запуск новой программы "золотых" видов на жительство в США стоимостью пять миллионов долларов. Программа должна быть запущена через две недели, а вырученные от нее деньги, возможно, уйдут на погашение дефицита бюджета Соединенных Штатов, отметил президент. Министр торговли США Говард Латник, в свою очередь, пояснил, что кандидатам на эту визу нужно будет проходить проверку.По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались. В конце октября 2024-го директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное возвращение" уехавших из страны граждан.
https://ria.ru/20250403/trump-2009124106.html
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, в мире
США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине назвали отличие Зеленского от Трампа

Нардеп Дубинский: Трамп продает визы в США, а Зеленский — на выезд с Украины

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале сравнил президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"В чем разница между Зеленским и Трампом. Трамп продает золотые визы для жизни в США. Зеленский продает визу для выезда с Украины", — написал он.
Накануне американский лидер объявил запуск новой программы "золотых" видов на жительство в США стоимостью пять миллионов долларов. Программа должна быть запущена через две недели, а вырученные от нее деньги, возможно, уйдут на погашение дефицита бюджета Соединенных Штатов, отметил президент. Министр торговли США Говард Латник, в свою очередь, пояснил, что кандидатам на эту визу нужно будет проходить проверку.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались. В конце октября 2024-го директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное возвращение" уехавших из страны граждан.
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СШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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