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В Киеве утверждают, что соблюдают мораторий на удары по энергообъектам - РИА Новости, 03.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009218388.html
В Киеве утверждают, что соблюдают мораторий на удары по энергообъектам
В Киеве утверждают, что соблюдают мораторий на удары по энергообъектам - РИА Новости, 03.04.2025
В Киеве утверждают, что соблюдают мораторий на удары по энергообъектам
Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, несмотря на новые удары по энергетическим объектам и городам России, утверждает, что... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T22:30:00+03:00
2025-04-03T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, несмотря на новые удары по энергетическим объектам и городам России, утверждает, что договоренности о прекращении ударов по энергетике РФ якобы действуют. "Украина считает действующими договоренности о прекращении ударов по энергетике РФ", - цитирует Палису агентство РБК-Украина. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
https://ria.ru/20250402/vsu-2008923278.html
https://ria.ru/20250403/rossija-2009063973.html
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в мире, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
В Киеве утверждают, что соблюдают мораторий на удары по энергообъектам

Офис Зеленского утверждает, что мораторий на удары по энергетике соблюдается

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, несмотря на новые удары по энергетическим объектам и городам России, утверждает, что договоренности о прекращении ударов по энергетике РФ якобы действуют.
"Украина считает действующими договоренности о прекращении ударов по энергетике РФ", - цитирует Палису агентство РБК-Украина.
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР
2 апреля, 15:55
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней.
Пожар на электроподстанции - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Россия не поддастся на провокации Киева, заявила Захарова
Вчера, 11:27
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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