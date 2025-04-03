https://ria.ru/20250403/ukraina-2009218388.html

В Киеве утверждают, что соблюдают мораторий на удары по энергообъектам

В Киеве утверждают, что соблюдают мораторий на удары по энергообъектам - РИА Новости, 03.04.2025

В Киеве утверждают, что соблюдают мораторий на удары по энергообъектам

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, несмотря на новые удары по энергетическим объектам и городам России, утверждает, что... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T22:30:00+03:00

2025-04-03T22:30:00+03:00

2025-04-03T22:30:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, несмотря на новые удары по энергетическим объектам и городам России, утверждает, что договоренности о прекращении ударов по энергетике РФ якобы действуют. "Украина считает действующими договоренности о прекращении ударов по энергетике РФ", - цитирует Палису агентство РБК-Украина. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.

https://ria.ru/20250402/vsu-2008923278.html

https://ria.ru/20250403/rossija-2009063973.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина