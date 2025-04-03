https://ria.ru/20250403/ukraina-2009022248.html

ВСУ свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, заявил Марочко

ВСУ свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, заявил Марочко - РИА Новости, 03.04.2025

ВСУ свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, заявил Марочко

Украинские силовики свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T06:09:00+03:00

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2025-04-03T06:10:00+03:00

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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Украинские силовики свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "По данным агентурного источника, на протяжении трех суток в складские помещения одной из генерирующих электроподстанций города Харькова вооруженные формирования Украины свозят военные грузы", - сообщил Марочко. Он уточнил, что подвоз осуществляется в темное время суток, с привлечением автоинспекции и специальных служб. "Работникам ТЭЦ во время разгрузочных работ запрещено перемещаться по территории, также на постоянной основе им закрыли доступ в промзоны, где расположены ангары. Возле складских помещений установлена круглосуточная военизированная охрана", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, харьков, украина, андрей марочко