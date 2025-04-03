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ВСУ свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, заявил Марочко - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 03.04.2025 (обновлено: 06:10 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009022248.html
ВСУ свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, заявил Марочко
ВСУ свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, заявил Марочко - РИА Новости, 03.04.2025
ВСУ свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, заявил Марочко
Украинские силовики свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T06:09:00+03:00
2025-04-03T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Украинские силовики свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "По данным агентурного источника, на протяжении трех суток в складские помещения одной из генерирующих электроподстанций города Харькова вооруженные формирования Украины свозят военные грузы", - сообщил Марочко. Он уточнил, что подвоз осуществляется в темное время суток, с привлечением автоинспекции и специальных служб. "Работникам ТЭЦ во время разгрузочных работ запрещено перемещаться по территории, также на постоянной основе им закрыли доступ в промзоны, где расположены ангары. Возле складских помещений установлена круглосуточная военизированная охрана", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html
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в мире, харьков, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Андрей Марочко
ВСУ свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, заявил Марочко

Марочко: украинские военные свозят грузы на ТЭЦ в Харькове

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Украинские силовики свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"По данным агентурного источника, на протяжении трех суток в складские помещения одной из генерирующих электроподстанций города Харькова вооруженные формирования Украины свозят военные грузы", - сообщил Марочко.
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Он уточнил, что подвоз осуществляется в темное время суток, с привлечением автоинспекции и специальных служб.
"Работникам ТЭЦ во время разгрузочных работ запрещено перемещаться по территории, также на постоянной основе им закрыли доступ в промзоны, где расположены ангары. Возле складских помещений установлена круглосуточная военизированная охрана", - уточнил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаАндрей Марочко
 
 
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