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ВСУ свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, заявил Марочко
ВСУ свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, заявил Марочко - РИА Новости, 03.04.2025
ВСУ свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, заявил Марочко
Украинские силовики свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T06:09:00+03:00
2025-04-03T06:09:00+03:00
2025-04-03T06:10:00+03:00
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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Украинские силовики свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "По данным агентурного источника, на протяжении трех суток в складские помещения одной из генерирующих электроподстанций города Харькова вооруженные формирования Украины свозят военные грузы", - сообщил Марочко. Он уточнил, что подвоз осуществляется в темное время суток, с привлечением автоинспекции и специальных служб. "Работникам ТЭЦ во время разгрузочных работ запрещено перемещаться по территории, также на постоянной основе им закрыли доступ в промзоны, где расположены ангары. Возле складских помещений установлена круглосуточная военизированная охрана", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьков, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Андрей Марочко
ВСУ свозят военные грузы на ТЭЦ в Харькове, заявил Марочко
Марочко: украинские военные свозят грузы на ТЭЦ в Харькове