Отловленная в истощенном состоянии тигрица с Приморья набрала вес
Отловленная в Приморье истощенная юная тигрица выздоровела и набрала вес
Тигренок-сирота, вышедший в поселок в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. Отловленная в феврале в Приморье в истощенном состоянии юная тигрица набрала вес и выздоровела в реабилитационном центре, ее перевели в большой вольер, сообщает МРОО "Центр "Тигр".
В начале февраля центр "Амурский тигр" сообщил, что в поселке Ольга был замечен одинокий тигренок, на месте работают сотрудники охотнадзора. На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Как сообщало Минприроды, по результатам осмотра следов установлено, что это тигренок весом 30-40 килограммов в возрасте 4-5 месяцев. Специалисты охотнадзора отловили тигренка и поместили его в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Пойманный тигренок оказался тигрицей возрастом три-пять месяцев, весом 24 килограмма, что критически мало для такого возраста. Серьезных травм у нее не обнаружили.
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"Сегодня был проведен плановый ветеринарный осмотр тигренка, отловленного в поселке Ольга Приморского края. Результат клинического осмотра порадовал - тигрица набирает вес. При поступлении она весила 26 килограммов, на сегодняшний день - 41. Никаких проблем со здоровьем не было выявлено, и мы перевели тигрицу в обширный вольер", - говорится в сообщении.
В центре отмечают, что по сложившейся традиции подопечная получила имя в честь населенного пункта, рядом с которым была отловлена – Ольга.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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