В Таганроге осквернили памятник героям-подпольщикам
В Таганроге осквернили памятник героям-подпольщикам "Клятва юности"
© Предоставлено РИА Новости правоохранительными органамиОскверненный памятник "Клятва юности" в Таганроге
© Предоставлено РИА Новости правоохранительными органами
Оскверненный памятник "Клятва юности" в Таганроге
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Памятник героям-подпольщикам "Клятва юности" осквернили в Таганроге Ростовской области, нарушителя задержали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По словам собеседника агентства, на памятнике героям-подпольщикам в Таганроге "Клятва юности", расположенном в переулке Спартаковском, красной краской были нарисованы три буквы А.
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"Установлено, что сделал это гражданин России 1993 года рождения. Его оперативно задержали и доставили в отдел полиции", - сказал он.
Собеседник уточнил, что задержанный в настоящее время работает грузчиком. В 2023 году в Санкт-Петербурге он был осужден по статье об обороте наркотических средств. Ему назначили наказание в виде принудительного лечения в психиатрической больнице.
После года лечения в больнице в Санкт-Петербурге его перевели в психиатрическую больницу в Неклиновском районе Ростовской области. Как отметил источник, около полугода назад его выписали.
"В ходе опроса задержанный пояснил, что увлекается граффити, на памятнике нарисовал свою "сигну" (подпись), которую неоднократно рисовал на различных зданиях города ранее", - отметил собеседник.
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