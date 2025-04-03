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Умерла руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская

Умерла руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская - РИА Новости, 04.04.2025

Умерла руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская

Умерла руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская, сообщил сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. РИА Новости, 04.04.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Умерла руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская, сообщил сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова."Петербургское культурное сообщество понесло большую утрату. Ушла из жизни руководитель Института Петра Великого Инна Феликсовна Свидерская", — говорится в публикации.Глава города подчеркнул, что Свидерская была разносторонним человеком и талантливым организатором, который посвятил себя сохранению наследия первого российского императора и стала инициатором многих знаковых проектов. "Она стояла у истоков Института Петра Великого. При ее активном участии ежегодно проводились Международные Петровские конгрессы, объединявшие историков, представителей музейного сообщества, деятелей культуры нашей страны и многих зарубежных государств", — отмечается в соболезновании губернатора. Институт Петра Великого — научно-просветительская организация, изучающая и популяризирующая наследие Петра Великого в различных сферах: культуры, образования и гуманитарных наук. Среди института — ежегодные петровские конгрессы, выставки, семинары, а также научно-популярные издания.

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санкт-петербург, александр беглов, инна свидерская, россия, происшествия